Nemanja Stajić, nekada prvi čovek Sekretarijata za legalizaciju objekta u Beogradu i njegov brat Novak Stajić pušteni su da se brane sa slobode uz jemstvo od milion evra

Nemanja Stajić, nekadašnji gradski sekretar za poslove legalizacije objekata, i njegov brat Novak Stajić na slobodu su pušteni uz jemstvo od ukupno milion evra – po pola miliona za svakoga, saznaje istraživačka mreža BIRN.

Nemanja Stajić je platio 130.000 evra u kešu, a za ostalih 370.000 evra stavljena je hipoteka na, za sada, nepoznatu nepokretnost, pošto u katastru zvanično ne poseduje nijednu nekretninu.

Viši sud je utorak odgovorio za N1 da je Nemanji Stajiću pritvor ukinut uz jemstvo, ali nisu naveli o kojoj sumi se radi.

Za njegovog brata Novaka Stajića, nekadašnjeg stečajnog upravnika, prema istom izvoru, uplaćeno je 30.000 evra u kešu, dok je za ostalih 470.000 evra stavljena hipoteka na jednu od njegovih nepokretnosti u blizini Kalenić pijace u Beogradu.

Ko su braća Stajić?

Nemanja Stajić, bivši gradski sekretar za ozakonjenje objekata, optužen je da je organizovao kriminalnu grupu koja je tokom gotovo deset godina u zamenu za mito nezakonito legalizovala objekte, saopštilo je Više tužilaštvo u Beogradu sredinom avgusta, pisao je KRIK.

Osim Stajića, optuženo je bilo još 12 osoba, među kojima i njegov brat Novak Stajić, a tužilaštvo je sumnjalo da su za sebe stekli oko dva miliona evra i oprali gotovo devet miliona evra.

Istraga protiv Stajića pokrenuta je još 2022, pola godine nakon što je KRIK objavio svedočanstva više građevinskih investitora koji su za korupciju i nelegalnu gradnju krivili Novaka Stajića i sekretarijat.

„Država je čak podsticala nelegalnu gradnju tako što su institucije, na čelu sa Stajićevim Sekreterijatom, navodile te investitore da grade pre nelegalno nego legalno. Ukoliko bi želeli da dobiju dozvolu, na nju su morali da čekaju mesecima, a oni koji bi samo počeli da grade bez papira, mnogo su bolje prolazili“, rekla je ranije za „Vreme” Milica Vojinović, novinarka KRIK-a.

„Imali smo tu jednu izjavu, koja dobro opisuje situaciju, a ona je glasila – dok ja pribavim sve dozvole, neko je već digao nekoliko spratova zgrade“, pojasnila je ranije ona.

Saopštenje Tužilaštva

Tužilaštvo je ranije saopštilo da je Nemanja Stajić osumnjičen da je organizovao kriminalnu grupu i osmislio plan za nezakonitu legalizaciju objekata, dok su ostali okrivljeni, njih 12, taj plan sprovodili u delo. Grupa je tako, tvrdi Tužilaštvo, u periodu od 2016. do kraja februara ove godine, kada je pohapšena, kroz nelegalne radnje stekla gotovo dva miliona evra i oprala oko devet miliona evra.

„Veštačenjem je utvrđeno da ukupan iznos novca koji je predmet krivičnog dela pranje novca iznosi 1.046.330.293 dinara”, piše u saopštenju Tužilaštva.

Nemanja Stajić je kao gradski sekretar koristio svoj službeni položaj i donosio rešenja o ozakonjenju objekata bez kompletne dokumentacije za njihovu legalizaciju ili ubrzavao ozakonjenje, navodi Tužilaštvo.

U vreme dok je Nemanja Stajić vodio legalizaciju objekata u Beogradu, njegov brat Novak počeo je da se bavi gradnjom i ušao je u poslove preko ofšor kompanije sa Britanskih Devičanskih Ostrva. On je učestvovao i u gradnji najmanje pet zgrada u Beogradu, o čemu je pisao i BIRN. Jedna od njegovih ključnih firmi za gradnju u Srbiji bila je upravo „Loyal trust”.

Izvor: BIRN/Krik