Prorežimski tabloid Informer objavio je da bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić mogao da podnese ostavku, što bi dovelo do toga da, avaj, napusti dužnost. Velikodušnost svog patrona Informer je ilustrovao time što od Vučića ostavku „niko ne traži, čak ni malobrojni studenti koji pod uticajem zapadnih službi pokušavaju da ruše Srbiju“.

Sagovornici „Vremena“ ocenjuju da je u pitanju samo još jedan Vučićev propagandi potez, što čini uvek kada rejting počne da mu pada.

Užasnut i sit svega

Zabrinuti Informer naveo je da bi Vučićeva ostavka mogla da se dogodi u naredna tri meseca, pri čemu bi Srbija, umesto rekonstrukcije Vlade, dobila izbore na svim nivoima.

„Sasvim je moguće da Vučić ne bi uzeo učešća ni na parlamentarnim izborima“, istakao je neutešno za budućnost očigledno zabrinuti Informer.

Zahvaljujući svojim uvek dobro obaveštenim, ali stidljivim izvorima koji vazda ostaju anonimni, Informer je došao do zlata vrednih „informacija“ da je Vučić je „oštro kritikovao, iza zatvorenih vrata, celu Vladu“, da je o koalicionim partnerima govorio „sa užasom govorio“ i rekao da je „sit svega, a da se bednika i opozicionog ološa, kao i njihovih spoljnih nalogodavaca uopšte ne plaši“.

„Isplivavanje na površinu najgoreg taloga“

Ipak, da ne bi svojim obožavateljima sasvim upropastio predstojeće praznike , a nekima i čitave živote, Vučić je u četvrtak iz Brisela poručio:

„Postoje trenuci u istoriji kada zbog različitih događaja dođe do isplivavanja na površinu najgoreg taloga, mulja. Dođe trenutak kad pomisle da je vreme da budu na površini. Ja da bežim što sam podigao Srbiju, što ne tučem žene kao oni, da bežim od onih koji su uništili ovu zemlju? Neću nikada“.

Poruka glasačima: Situacija je ozbiljna

Politikolog i naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Dejan Bursać objašnavajući Vučićevu najavu rekao je za „Vreme“ da SNS neretko pribegava takvim pretnjama.

„Vučić je povlačenjima i ostavkma pretio mnogo puta, i on to često koristi kako bi svojoj stranačkoj organizaciji, a zatim i glasačima stvio do znanja da je situacija ozbiljna“, rekao je Bursać.

On je ukazao da je činjenica je da je Vučić mnogo popularniji od SNS-a, da je on „lepak“ koji drži SNS na okupu i da onog momenta „kada on više ne bude u jednačini SNS neće više morati da održava visoke rejtinge“.

„S jedne strane najavom o povlačenju Vučić želi da prodrma sopstvenu bazu, a sa druge strane verovatno se radi ov vrsti bacanja udice drugoj strani, ko god to bio“, ocenio je Bursać.

Vučićevi potezi studentima su smešni

On je dodao da je dodatni problem to što u situaciji dok studenti protestuju, a uz difuzne oblike građanske neposlušnosti svuda po Srbiji, „ne postoji jasna politička druga strana na koju SNS može da primeni svoje standarne metode“.

Zato Vučić i čini poteze za koje Bursać kaže da izgledaju smešno studentima.

„Videli smo ono sa stanovima, gde Vučić ponudi studentima stanove, a oni objave analizu kako to nije isplativo, i naglase da je to uvredljivo i da služi skretanju pažnje sa teme“, podsetio je Bursać.

Brnabić može „ljudski da razume“

Vučićevi potčinjeni panično s reagovali na Vučićevu najavu o povlačenju.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je da može „ljudski da razume“ ako Vučić razmišlja da podnese ostavku, „jer godinama traju pokušaji destabilizacije zemlje u kojima je izložen mržnji“, ali je istakla da bi takav Vučićev potez bio „politički poguban“.

„Mogla bih da razumem da mu je toga dosta. Ali mi moramo da uradimo nekoliko velikih stvari koje smo obećali građanima do 2027. godine. Da završimo EKSPO, dostignemo prosečnu platu od 1.400 evra, nastavimo ekonomske reforme, radove na infrastrukturnim projektima“, rekla je Brnabić.

Ona je istakla za to je „potreban Vučić“, ali nije propustila da naglasi ono o čemu godinama zadivljeno sluša javnost u Srbiji – da Vučić „ne zna za odmor i takmiči se sam sa sobom u radu“.

Ona je vrlo mudro zaključila da „pokušaji destabilizacije države – jer nekima u Srbiji i svetu smeta njena samostalna, nezavisna politika – traju od kad je Vučić postao premijer Srbije, pa predsednik“.

Ministar bez portfelja o ugledu i poštovanju

Zabrinutost je iskazao i uglavnom nevidljivi ministar bez portfelja zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović koji je pozvao Vučića da ne podnosi ostavku.

„Pozivam predsednika Vučića, kao lidera sa najvećim legitimitetom i ugledom u Srbiji, da ne podnosi ostavku na mesto predsednika Srbije“, izjavio je Popović.

On je ocenio da je u ovom složenom trenutku u međunarodnim odnosima, „Srbija zahvaljujući predsedniku Vučiću obezbedila ugled i poštovanje, vodeći samostalnu i nezavisnu politiku“.

Neutešni Glišić

Ipak, najdirljivije obraćanje, pomalo neočekivano, došlo je iz poslovično britkog i na emocije otpornog uma ministra za javna ulaganja i presednika Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darka Glišića, koji je bukvalno zakukao na pomen mogućnosti Vučićeve ostavke.

„Samo nemoj Vučić da nam ode. Nemoj Vučić da nam ode, sve drugo je u redu, samo nemoj Vučić da nam ode, jer ako nam Vučić ode, teško i kuku lele nama“, izjavio je Glišić.

Ako neko nije razumeo, suština njegovog izlaganja je – samo nemoj Vučić da nam ode.

Kad je kriza – izbori

Kada su izbori u pitanju, Dejan Bursać je ukazao da to nikada nije isključeno, jer je SNS pribegavao izborima pri svakoj kriznoj ili kritičnoj situaciji u kojoj je neophodno odložiti društvene procese.

Podsetio je da su prethodni izbori raspisani nakon samo četiri dana od incidenta u Banjskoj „kako bi se sa SNS skinuo pre svega međunarodni pritisak“.

„Nisam siguran koliko SNS-u odgovaraju izbori u ovom trenutku. Ostavka predsednika bi izazvala izbore za koje SNS nema spremnog kandidata, jer Vučić ne može da se kandiduje još jednom, i čini mi se da je ta priča, za sada, politički blef. Nije isključeno da SNS pribegne izborima, ali se priča o predsedničkim izborima ne čini izvesnom, bar na kraći rok“, rekao je Bursać.

Milivojević: Vučić vodi Srbiju ka „asadizaciji“

Predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević naglasio je najpre da „apsolutno ništa ne veruje ništa Vučiću“ i naveo da je Vučić tu izjavu već maltene demantovao izjavom „da ne želi da vlast koja je izgubila legitimitet prepusti prepusti bilo kome“.

„Vučić Srbiju vodi ka ‘asadizaciji i pokušaja bekstva iz zemlje. Ovo vidim kao pokušaj bekstva Aleksandra Vučića“, rekao je Milivojević.

On je naveo da „mora da podseti“ Vučića da je u avionu svrgnutog predsednika Sirije Bašara al Asada bilo mesta – samo za Asada.

„Mislim da Vučića njegovi ministri i saradnici neće pustiti da pobegne, a da njih ne povede, a on planira da pobegne kao Asad – bez njih. Nije, dakle, pitanje šta misli Vučić, nego šta misle njegovi saradnici koji se osećaju ugroženi njegovom izjavom da će podneti ostavku“, rekao je Milivojević.

Lažni izbori neprihvatljivi

On je ukazao da je Vučić naveo i da neće biti ni tehničke ni prelazne Vlade, „što je jedini način da izađemo iz duboke političke krize“.

„Lažni Vučićevi izbori na kojima bi on navodno istupio sa sa mesta predsednika države, da bi se kandidovao za predsednika Vlade, gde bi se to pretvorilo u igrokaz mafije – neprihvatljivi su za Demokratsku stranku. Ne mogu da prihvatim da obmanjujemo građane Vučićevim izborima, da budemo saučesnici u odbrani režima, jer smo najglasniji zagovarači neophodnosti rušenja režima“, rekao je Milivojević.

On je naglasio da Demokratska stranka nikada neće prihvatiti „pruženu ruku Aleksandra Vučića za izazivanje građanskog rata“

„Apsolutno smo posvećeni nenasilnoj smeni vlasti, i nećemo Vučiću dozvoliti da od Srbije napravi Siriju“, rekao je Milivojević.

„Arsenal zla“

Budući da scenario režima sa navodno „nezadovoljnim građanima“ koji s vremena na vreme provociraju mirne građane koji odaju poštu stradalima u novosadskoj tragediji, a vole i da ih fizički napadnu i „provozaju“ na haubama svojih automobila – ne daje rezultate, nismo mogli, a da ne pitamo Milivojevića da li misli da je Vučić spreman i da „doda gas“ toj agresiji.

„Vučić raspolaže neograničenim arsenalom zla. I devedesetih godina smo videli na šta je taj čovek spreman kada mu je vlast ugrožena. Sećamo se da je njegov politički otac Vojislav Šešelj potezao hekler na studente“, podsetio je Milivojević.

Naglasio je da ti provokatori nisu „nezadovoljni građani“ već dobro plaćeni predstvanici vrha režima.

„Oni su došli svesno da izazovu sukob, to su piromani koji su došli da se igraju šibicama na prepunjenom buretu baruta. Na sreću, građani im ne dozvolajvaju da dođu do fitilja i da zapale bure. Verujem da će režim Akleksandra Vučića posezati za zlom, ali sa druge strane neće naići na odgovor koji želi, jer mu je preostalo samo da izazove peti rat, jedini koji još nije izgubio – rat protiv sopstvenog naroda. Sve prethodne koje je vodio, na koje je huškao i koje je inspirisao, on je izgubio“, zaključio je Milivojević.