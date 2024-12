„Znam ljude koji su pravdali Apisa i junačko delo - koliko su puta isekli kraljicu Dragu i koliko puta su uboli kralja Aleksandra. Ima raznih ludaka u našoj zemlji koji sve to pravdaju“, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u utorak opoziciji da im neće dati mandat „dok je živ“ i da jedino može da im ponudi demokratsko rešenje, a to je savetodavni referendum na kome bi se građani izjasnili o njegovom razrešenju.

„Može da im podnese ostavku cela vlada. Ne verujem da će to da se desi, ali može da se desi. Ne dam im mandat i dok sam živ neću im dati mandat, ali im nudim dve opcije. Jedna je demokratska, jedna je nedemokratska. Nedemokratska je da nekog ubijete“, rekao je Vučić medijima u Frajburgu.

Kako je naveo, mogu da ga ubiju, što nije demokratski, iako će neko da kaže da je i to demokratija.

„Znam ljude koji su pravdali Apisa i junačko delo – koliko su puta isekli kraljicu Dragu i koliko puta su uboli kralja Aleksandra. Ima raznih ludaka u našoj zemlji koji sve to pravdaju. Nikakav problem, to možete, ali druga stvar koju vam nudim sve vreme je demokratska. Hajde ljudi, samo tražite savetodavni referendum. Pošto kažete mladi su uz vas, stari su uz vas i narod je uz vas, samo savetodavni referendum“, kazao je Vučić.

On je ponovio da će odmah podneti ostavku ako narod kaže da je za referendum o njegovom razrešenju.

„Potpisaću vam je i pre i posle toga, ali vi to nećete zato što znate da je narod uz mene, a ne uz vas. Onda morate da me ubijete, tu nema velike filozofije, tako da ću pažljivo da pročitam šta je Riškin rekao. Reč je o veoma stručnom čoveku, ozbiljnom i odgovornom čoveku kojeg poznajem mnogo godina. I reč je o jednoj od najjačih i najsnažnijih spoljnih službi u svetu, tako da ćemo sve to sagledati“, naveo je Vučić.

Izvor: FoNet