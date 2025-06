Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je od Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) da ga obavesti da li je preduzelo radnje protiv osoba koje sarađuju sa kriminalnim klanovima i narkokartelima i preko određenih medija utiču na javno mnjenje.

Imam pouzdane podatke da ova skaj prepiska stoji u TOK više godina, a tek onda ću da ih pitam zašto su glavni blokaderi u Tužilaštvu uzimali pare da upozore ljude da su na merama koje država sprovodi, rekao je Vučić, pošto je pročitao deo iz skaj prepiske koju je, kako je naveo, dobio od jedne strane zemlje.

Koja su to lica preko kojih je Radoje Zvicer uticao i naređivao, pitao je Vučić i ukazao da očekuje odgovor TOK ko je kome naređivao ili da kaže da je on to sve izmislio.

Nikad nisam ni imao ni koristio Skaj aplikaciju, niti bilo ko iz moje porodice, izjavio je predsednik Srbije.

Ukoliko to nije istina, molim Tužilaštvo za organizovani kriminal da saopšti da sam to slagao i ja više nisam predsednik, poručio je Vučić.

Vučić je naglasio i da, kao veliki saradnik Filipa Koraća sa kojim je „dilovao drogu“, mora da kaže da je 1. juna 2017. godine uhapšena ekipa od 10 osoba u restoranu „Durmitor“ zbog napada na njegovog sina Danila.

Tada sam ja radio sa njima protiv svog deteta. Toliko o tim ljudima, rekao je Vučić, a potom je zamolio da se medijima pusti deo sa konferencije za novinare Marinike Tepić, koja je pokazala pakete sa drogom na kojima je, navodno, njegova fotografija.

Ovde je paket droge sa mojim likom, kako je sapštila Tepić, rekao je Vučić i dodao da se radi o fotografiji predsednika Kolumbije Gustava Petra.

