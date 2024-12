Nakon sastanka u Bezbednosno-informativnoj agenciji predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u objavi na Instagramu rekao da je bilo reči i o „hibridnim pretnjama našoj zemlji“ zbog kojih je Srbiji „jedinstvo potrebnije nego ikada“ da bismo mogli da je „guramo napred“, „da pokušamo da sledeće godine budemo zemlja sa najvećom stopom rasta“, da se „koncentrišemo na uspehe, na budućnost“.

Zato – zbog tih hibridnih pretnji, tj. da bi on na miru mogao da otvara nove fabrike i deonice autoputeva i železničkih šina – on moli „sve naše studente i njihove profesore da se vrate u učionice, amfiteatre, da rade ono što je i njihova odgovornost i njihova obaveza“.

Kazao je predsednik na Instagramu, pošto studenti ne gledaju ni RTS ni TV Pink, da su njihovi zahtevi ispunjeni, da su „dobili to što su želeli i tražili“.

Pošto je studente koji blokiraju fakultete prvo bio nazvao stranim plaćenicima i optuživao ih da se tuku zbog para koje su, baš tako je rekao, dobili da bi rušili svoju zemlju, sada ih je, onako očinski, makar je takav utisak hteo da ostavi, zamolio „da ne budu oruđe u rukama nikada, bilo kojih političkih činilaca, i onih iz bivšeg režima, bilo koga od nas već da se ponašaju u skladu sa onim što su sami govorili“.

Pa je onda dodao ono o ekonomskom šampionskom tigru i, „najvažnije od svega“, da ćemo ovu godinu da završimo sa najvećim brojem investicija u istoriji Srbije, oko 4,7 milijardi evra, pa da je zato važno „da se ujedinimo, pod jednom, najlepšom trobojkom crveno, plavo, belom na svetu“, a ne da studenti nasadaju na one bivše koji bi da ih skrenu sa pravog, naprednog, Vučićevog puta.

Pretnje Đuke i Šešelja

Dok se predsednik Srbije studentima obraća pomirljivo, ili kako on misli da treba da zvuči neko ko hoće da deluje pomirljivo, poslanik Srpske napredne stranke i jedan od najistaknutijih naprednjaka, advokat Vladimir Đukanović, preti da bi njegovi partijski drugovi studente mogli „da polome ko slamčicu“, samo da hoće.

„Ljudi su kivni, hoće da motke uzmu. Hoće da idu da ih polome kao slamčicu. Jedva suzdržavamo naše članstvo koje bi rado da ih propusti kroz šake, da ih izubija“, rekao je advokat Đukanović na Informer televiziji .

Na nacionalne frekvencije pod naprednjačkomk kontrolom pušten je i četnički vojvoda Vojislav Šešelj, nekadašnji šef, politički mentor i kum Aleksandra Vučića.

On je rekao da se pre neki dan četiri puta probio kroz neke blokade.

„Eno mi na autu ožiljaka, neka luda baba me kišobranom udarila po karoseriji. Došlo mi je u jednom trenutku da zaustavim auto, da izađem napolje da joj polomim veštačku vilicu. Ja sam znao 90-ih godina, kada me rulja negde opkoli, da i pištolj potegnem i da pucam u vazduh. Meni ako se to opet desi ja ću se braniti, ja ću se boriti“, poručio je inspirativno Šešelj.

I predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević je pokušao da kaže nešto inovativno na temu studentskih protesta i blokada fakulteta, pa je rekao da oni, studenti, valjda, i opozicija, „kao papagaji samo ponavljaju“ da je15 ljudi poginulo, pa da zato moraju sve da sruše.

Pa je svim tim rušiteljitima poručio da ne mogu ništa da sruše „zbog 15 ljudi koji su poginuli“, a „ni zbog 155, ni zbog 1555“, što je mnogima zvučalo prilično bizarno.