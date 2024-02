Nabrojao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u najnovijem obraćanju narodu mnogo cifara i toponima u vezi sa Kosovom i ukidanjem dinara na Kosovu, pa podvukao: cilj Kurtija je etničko čišćenje srpskog stanovništva na celoj teritoriji Kosova i Metohije, ili, kako, podseća Vučić, u Konvenciji Ujedinjenih nacija o genocidu stoji – namerno stvaranje nepodnošljivih uslova za život za jednu nacionalnu ili versku grupu.

Zadovoljan je Vučić odnosom Kvinte, EU, SAD, zapadnih partnera uopšte, što se tiče pokušaja Kurtija da „etnički očisti Srbe“ ukidanjem dinara, obećali su mu da će se zalagati za to da se to ne dogodi, da Srbi na KiM imaju pravedne uslove za život, a on, predsednik, se nada da će reč održati.

Tako je, doduše, bilo počelo i sa registarskim tablicama, i tada su zapadni partneri upozoravali Kurtija da odloži preregistraciju, usledilo je svašta, da bi od 1. januara 2024. Srbija priznala RKS tablice, tablice „republike Kosovo“.

Ali za to je, naravno, kriv Borko Stefanović koji je nešto potpisao 2011, a ne on, Vučić, koji je od 2012. na vlasti.

Razmere posledica ukidanja dinara

Izneo je Vučić onda dosta brojki, po „prvi put“, koje pokazuju koliko ljudi pogađa odluka Kurtija da ukidanjem dinara etnički čisti Kosovo.

Na KiM ima, dakle, 31.831 zaposlenih, penzionera 29.115 – od kojih 4.700 primaju penzije na ruke, 31.586 korisnika socijalnih davanja za koje se mesečno izdvaja 350 miliona dinara.

Tu su i subvencije za preko 6.000 poljoprivrednika.

I svi oni zavise od dinarskih uplata, a tu su i 922 privredna subjekta, 34 pošte, 14 bankomata, a Poštanska štedionica na KiM ima 45.000 korisnika.

Nabrojao je predsednik Srbije sve to da bi ljudi shvatili razmere „zločinačkog udara Kurtijevog režima na srpski narod“.

Oni i mi

Sve će to država Srbija da sredi, nikada on, Vučić, neće ostaviti na cedilu Srbe koji žive na KiM, a da je teško – teško je. Mnogo je teško jer se u nekim zemljama „vodi hajka protiv Srbije“, te zemlje „javno kritikuju“ jednostrane etnočistačke poteze Kurtija, a tajno mu tapšu po ramenu.

Nije rekao predsednik Srbije koje su to zemlje, čak ni aluzije ovog puta nije pravio na to da se radi o Nemačkoj.

Odlučno je izjavio Vučić da neće biti pregovora između centralnih banaka Srbije i Kosova jer da je to „zamka“ da Srbija da legitimitet lažnoj državi, mada šta su onda priznavanje kosovskih pasoša, registarskih tablica, pozivnog broja…

Najteže pismo

Obavestio je Vučić građane i o tome da je „lično pisao personalizovana pisma“ svim merodavnim faktorima, pa i Rusiji i Kini, i da je to bilo „najduže i najteže pismo koje je ikada potpisao“, a poslaće ga na adrese svih tih važnih ljudi u ponedeljak.

U pismu objašnjava šta sve Kurti jednostrano radi Srbima na Kosovu.

Tražićemo i hitnu posebnu sednica Saveta bezbednosti UN povodom „pokušaja ukidanja dinara na KiM“, rekao je Vučić.

Veliki privredni uspesi, obećanja i samopohvale

Usledio je refren o Ekspu 2027, kazao je predsednik da je počela izgradnja tog veličanstvenog projekta u Surčinu i celoj Srbiji, a 1. maja počinje izgradnja nacionalnog stadiona, najlepšeg od svih stadiona.

Pa malo o rekordnim stranim investicijama, početku isplata uvećanih penzija, plata, minimalnih zarada…; o jednokatnoj pomoći od 25.000 i vaučerima za lekove za ljude koji boluju od retkih bolesti.

Pa o mnogo novih aparata za bolnice, „bogami“ za jedno 415 miliona evra.

Kreće od danas, kaže Vučić, i izgradnja škola u Barajevu i Kovinu, Kuli, Raški, Sjećnju, Titelu, Trsteniku…. „Hoćemo 120 škola da uradimo u okviru programa Ekspo 2027“, kaže predsednik.

Najavio je i „najsvečanije“ obeležavanje Sretenja „ikada“.

A onda je zamolio Malog (ministra Sinišu), on lično, onako predsednički, da nađe sredstva da za 10 odsto poveća plate rudarima u Resavici.

Najčistiji izbori ikada

Došle se tako do obaveznog nabacivanja pitanja novinarke sa Pinka, ovog puta o „pokradenim izborima“, a Vučić je to iskoristio da kaže da „lažu Kurtijevi lobisti u Srbiji“ jer da su 17. decembra održani „najčistiji izbori ikada“, a ko kaže suprotno taj je „Kurtijev lobista“, ergo ko kaže da su pokradeni izbori taj se zalaže za etnički čisto albansko Kosovo.

Pa je stiglo pitanje o Banjskoj, a odgovor je bio isti kao do sada, uz to na da na Novoj S „mrze srpski narod“ i Srbiju, „mrze svoju državu“, ti sa Nove S, a on, Vučić, imao je zbog Banjske „najteže neprospavane noći“.

Rekao je zatim i siktavim, piskutavim, izobličenim glasom: „Jel’ ste srećni zbog toga!? Jel’ se radujete zbog toga!? Ima i takvih kretena!“. Mislio je, valjda, na zaposlene na Novoj S.