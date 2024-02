Uredba Centralne banke Kosova kojom se predviđa da je jedina dozvoljena valuta – evro, počela je da važi. Međutim, kako prenosi N1, od jutros se u opštinama sa većinski srpskim stanovništvom ništa nije promenilo i dinari su i dalje u opticaju.

Potrepštine u prodavnicama, usluge u kafićima i drugo i dalje je moguće platiti u dinarima, a na bankomatima Poštanske štedionice građani podižu srpsku valutu.

Komercijalna banka juče je zatvorila svoje filijale na severu Kosova, objasnivši da je reč o unapred dogovorenoj dobrovoljnoj likvidaciji, te dodavši da postoji dovoljno filijala NLB banke na Kosovu, koje doduše posluju u evrima.

Ukoliko bi Srbi koji primaju plate, penzije, socijalnu pomoć i drugo iz Srbije želeli da podignu novac na bankomatu neke druge banke, on bi bio u evrima, uz naplaćenu proviziju i kursnu razliku.

Prelazni period

Pitanje koje Srbi postavljaju je dokle će to tako biti, kako će funkcionisati Poštanska štedionica ili da li će građani primanja koja im dolaze iz Srbije morati da podižu u evrima.

Iz vlade u Prištini pozvali su centralnu banku da dozvoli tranzitni period za građane koji koriste dinare kako bi se prilagodili novim propisima.

Iz Centralne banke Kosova i Vlade Kosova rekli su juče da neće biti kažnjavanja i da će obezbediti tranzicioni period – ali se ne zna koliko će on trajati. Evropska unija tražila je da taj period traje što duže.

Iz Prištine pozivaju na kontakt sa Narodnom bankom Srbije kako bi se našao modalitet daljeg platnog prometa, jer insistiraju na konvertovanju dinarskih plaćanja iz budžeta Srbije u evro.

Narodna banka Srbije je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa pozvala na povlačenje uredbe Centralne banke Kosova kojom je predviđeno da se za plaćanja koriste samo evri, čime je okončana upotreba srpskog dinara, a koja je stupila na snagu 1. februara.

„Narodna banka Srbije smatra da je neophodno bez odlaganja staviti van snage diskriminatorske, protivpravne i nečuvene mere“, navode oni.

U NBS-u kažu da „ne može biti reči“ o dogovoru između Centralne banke Kosova i Narodne banke Srbije, nego da je „jedino moguće insistiranje na političkom formatu razgovora. To pitanje mora se rešavati isključivo u okviru dijaloga na postojećem nivou.“

Da li se u Briselu pričalo o dinaru?

Urednica portala Kossev Tatjana Lazarević ocenila je da poslednja odluka vlasti u Prištini o ukidanju dinara na Kosovu predstavlja deo implementacije evropskog plana o ovoj teritoriji, i da je sve deo sporazuma iz Brisela.

Ocenjuje da ova odluka Prištine nije bila iznenađenje, i zbog toga poziva vlasti u Beogradu da odgovori na najvažnija pitanja u vezi sa ovom temom.

„Volela bih da postavim pitanje predsedniku Vučiću, da li je dogovoren, i kako je dogovoren mehanizam o saradnji dve centralne banke, Kosova i Srbije? Važno je čuti i Brisel, da odgovori na pitanje kako se brzo sprovode ove odluke? Kako se na terenu prilično brzo odvija transformacija sve u kosovske institucije, pretpostavljam da će i prilično brzo uspostaviti i mehanizam dve banke“, istakla je Lazarević za N1.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je da predsednik Aleksandar Vučić nije ni razgovarao ni pregovarao o ukidanju dinara.

Petković je na platformi „X“ istakao da će se Vučić uvek boriti za interese srpskog naroda na Kosovu, reagujući tako na gostovanje urednice portala KoSSev Tatjane Lazarević na N1.

„Nikada predsednik Vučić nije ni razgovarao ni pregovarao o ukidanju dinara, kako to maliciozno tvrdi Tatjana Lazarević na omiljenoj tajkunskoj televiziji laži N1. To je brutalna laž! Jedini koji su trgovali nacionalnim interesima jesu Šolakovi opozicioni miljenici. Predsednik Vučić će se zauvek boriti za interese srpskog naroda u pokrajini i nećemo odustati, koliko god to neki u Prištini ili Beogradu priželjkivali“, napisao je Petković.

Služba za saradnju sa medijima predsednika Srbije objavila je da će se Aleksandar Vučić obratiti javnosti u petak u 13 sati. Obraćanje se očekuje povodom situacije na Kosovu i odluke prištinskih vlasti da kažnjavaju upotrebu dinara u prometu, te da jedino sredstvo plaćanja bude evro.