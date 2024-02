„Imali smo sastanak uz Erdogana i Micotakisa u video formatu, kao i predsednika Zelenskog i predsednicu Modavije i Andreja Plenkovića i nas pet plus jedan sa Zapadnog Balkana. Takođe smo govorili ceo dan juče i noćas i jutros – do malopre su trajali razgovori oko te deklaracije, koju su Evropljani i Ukrajinci sastavljali“, rekao je Vučić.

Naglasio je da ono što nije bilo fer jeste zahtev Vljose Osmani, kako je rekao, uprkos tome što su pre sat i po dogovreni u potpunosti i bili prihvaćeni predlozi Srbije da se izbaci tačka 11 o sankcijama Rusiji i da se izbaci deo o malignom uticaju Rusije.

„Jer sam ja rekao – ‘ako to tako doživljava veći broj vas, onda da ubacimo još neke koje mi doživljavamo sa malignim uticajem i oni su to onda izbacili, što je za nas bilo od najvećeg značaja da se izbaci formulacija – naša država i naša zemlja’. To su imali u četiri ili pet tačaka, pa je ostalo u tačkama šest i sedam, a onda su izbacili i odatle. I ja sam rekao da, uprkos želji da održimo međunarodno pravo i ukrajinske prijatelje, mi to ne možemo da prihvatimo“, naveo je Vučić.

Dodao je da bi trebalo tako da bude ako se nešto drugo ne desi sada.

„Ali nemoguće je, pošto smo obavešteni da je prihvaćeno, to je sada deklaracija sa milion uobičajenih stvari o ruskom napadu na Ukrajinu, ali nema sankcija i ne pominju se sankcije, što je za nas važno, ne pominje se ruski maligni uticaj ako se ne varam“, rekao je Vučić.

„Ukrajina jedna od retkih zemalja koja može da govori o teritorijalnom integritetu“.

Ukrajina prijatelj Srbije

Predsednik je rekao da je Ukrajina prijatelj Srbije i da, ono što je najvažnije, nije priznala nezavisnost Kosova. Poručio je da se Srbija drži skupštinskih deklaracija i stavova Saveta za nacionalnu bezbednost, a da Ukrajini danas nije lako i da joj se ne može ništa zameriti.

„Ne zaboravite zašto je važno, na stranu što su to naši slovenski prijatelji, vi morate da imate u vidu, Ukrajina nigde nije priznala Kosovo.

Rekao sam u svom izlaganju da je Ukrajina jedna od retkih zemalja koja može da govori o teritorijalnom integritetu, jer ona nije gazila nečiji tuđi teritorijalni integritet, kao većina drugih, a danas su im puna usta toga“, rekao je Vučić.

Dodao je da je čak i kosovska predsednica Vljosa Osmani pred Rojtersovim kamerama rekla kako se zalaže za očuvanje teritorijalnog integriteta.

Onda se vi pitate da li je moguće da takva vrsta dvoličja i licemerja bez presedana, postoji“, poručio je Vučić.

Naglasio je da je veoma važno da imamo dobre odnose sa Ukrajinom.

„Ona nije priznala Kosovo i ne zaboravite, eventualno drugačija odluka Ukrajine, uticala bi veoma ozbiljno na najmanje dve evropske zemlje, tako da verujem da ćemo nastaviti da gradimo prijateljske odnose sa Ukrajinom, ali poštujući odluku Saveta za nacionalnu bezbednost istrajati u politici prijateljstva sa drugim akterima sa istoka Evrope, uključujući Rusku Federaciju“, rekao je Vučić.

„U petak razgovori sa kolegama iz stranke o izborima u Beogradu“

Istakao je da će u petak popodne 1. marta, sa kolegama iz Srpske napredne stranke razgovati o izborima u Beogradu, da on lično nije promenio stav i da smatra da treba ići na izbore, ali da je odluka o tome na onima koji imaju vlast u stranci.

U izjavi novinarima Vučić je rekao da njegovi stranački prijatelji i šefovi stranke smatraju da treba da se formira vlast u Beogradu, pošto kažu da imaju većinu.

„Ja nisam menjao svoj stav do sada, ali sam im obećao da ću razgovarati sa njima u petak popodne“, naveo je Vučić i dodao da će sutra predveče kada se vrati odmah imati susret sa predsednikom Centralnoafričke Republike koji će biti gost Srbije.

„I sa njim imam tet-a-tet sastanke i organizujem večeru za njega. U petak imam mnogo obaveza, ali u petak popodne mogu da razgovaram sa njima, pa ću vas obavestiti“, rekao je Vučić.

Kako je dodao, on do sada, nije video razlog za promenu svog stava o Beogradu.

„Ako nemate pun legitimitet, ne vidim razlog da se ne ide na izbore, ali oni imaju vlast u stranci i oni donose odluke. Hvala im na tome što su me pitali i što će sačekati moje mišljenje, pa ćemo da vidimo“, rekao je Vučić.

Sutra o jedinstvenom tržištu

Predsednik je izjavio da će sutra na Regionalnom samitu o planu rasta i konvergencije glavne teme biti one koje su od životnog značaja za Zapadni Balkan, kao što su jedinstveno tržište.

„Imaćemo vremena da o tome govorimo, imam mišljenje da su to životno značajne teme za nas, to su one o kojima sam govorio – jedinstveno tržište, mi tu imamo probleme, ljudi misle da je to kao lako, pa se to nama sviđa, ima tu problema, jer oni traže od nas da mi prestanemo sa subvencijama za dovođenje stranih direktnih investicija od 2027“, rekao je Vučić novinarima i istakao da mi tražimo da to ide najranije, od 2029. ili 2030. kako bismo i dalje privlačili najveći broj investitora.

Dodao je da je to za nas jedna veoma teška tema, kao i da će se razgovarati o drugim temama, poput reformi, jedinstvenog platnog prometa i drugim, poput javnih nabavki i odnosa Srbije prema Kini.

„I sad i tu pregovaramo, oni to traže odmah, a mi to tražimo pre ulaska u Evropsku uniju, ni oni ne znaju kada će da bude, a kamoli mi, tako da gledamo svi sve, oni gledaju kako da oni dobiju što je moguće više, mi gledamo kako da dobijemo što više, a da izgubimo što manje i tako. Biće interesantno, ali to su veliki ciljevi za nas. To što radimo sad sa Evropskom unijom je odlično za nas i odlično za njih. Hvala nekome ko se pametno setio da konačno nešto konkretno razgovaramo“, naveo je Vučić.

„Priština pokazala da ne želi dogovor“

Predsednik Srbije je rekao da je Priština na sastanku u Briselu 27. februarapokalazala da ne želi ni dogovor, ni normalno ponašanje prema Srbima koji žive na KiM, ali da mu se čini da Evropljani i Amerikanci žele da se pronađe rešenje.

„Možda ne ono koje nama odgovara, ali da bi ljudi mogli da nastave da žive normalno. Verujem da ćemo uspeti da to pronađemo u narednim danima“, rekao je Vučić u Briselu odgovarajući na pitanje da li smo bliže rešenju pitanja o dinaru nakon jučarašnjeg sastanka u Briselu.

On je istakao da je i juče u Briselu bilo jasno da Priština ne želi bilo kakvo rešenje.

„Bilo je jasno da (premijer) Aljbin Kurti i (predsednica) Vjosa Osmani i režim u Prištini ne žele ni po koju cenu i ni na koji način, ne dogovor, nego normalno ponašanje prema Srbima koji žive na KiM“, ukazao je Vučić.

On je istakao da veruje da će zajednički sa zapadnim partnerima da se pronađe rešenje.

„Svakako ne dobro, ali rešenje koje će značiti opstanak i mogućnost života našeg naroda na KiM „, dodao je predsednik .