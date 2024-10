Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je turskim privrednicima da su dobrodošli u Srbiju i da se u njoj osećaju kao kod kuće.

Nije u pitanju samo bezbednost, već i poštovanje i zahvalnost što zapošljavate naše ljude i deo dohotka ostavljate našoj zemlji, rekao je Vučić na otvaranju poslovnog foruma Srbija – Turska, i zahvalio predsedniku Turske Redžepu Taipu Erdoganu na lepim rečima o Srbiji, „jer kada to on kaže u Turskoj, onda to i poslovni ljudi dobro razumeju“.

Vučić je istakao da će Srbija uskoro otvoriti brzu prugu Novi Sad – Subotice, krenula se izgradnja od Beograda do Niša, a pruga Niš – Dimitrovgrad se već radi, tako da će moći da saobraća novi „Orijent ekspres do Turske“, pa će ljudi za nekoliko sati stizati do najvećeg grada u toj državi.

On je poručio da je dolazak turskih investitora za Srbiju od izuzetnog značaja, a od njih može i da se nauči šta je to vredan rad i veliki trud.

Potrebno je, dodao je Vučić, da naučimo kakav je efekat rada, da naučimo da se borimo u svetu punom sukoba, jer rad je ono što će nas izvući.

Postigli smo uspehe, ne male, ali uvek će ih manje priznavati dok ste na vlasti, ali imamo još mnogo snova. A dobar deo tih snova možemo ostvariti samo uz pomoć Turske i njenih kompanija, poručio je on.

Prema njegovoj oceni, za Srbiju je saradnja sa Turskom više od ekonomije, jer ona znači mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu.

Za nas je prosperitet i progres u saradnji sa Turskom od velikog značaja, naglasio je on.

Vučić je rekao i da je od Erdogana dobio obećanje o vojnoj saradnji dve zemlje.

Izvor: Fonet