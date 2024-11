Premijer Miloš Vučević poručio je da će biti utvrđena odgovornost onih koji su krivi, u krivičnopravnom smislu, za nesreću u Novom Sadu i da se, kada je u pitanju politička odgovornost, ne može sve da se završi samo na ostavci Gorana Vesića.

Komentarišući proteste u Novom Sadu, ocenio je da su ekstremne grupe pokušale da zloupotrebe veliku nacionalnu tragediju, ali i da je najveći broj ljudi došao iz bola i poštovanja prema poginulima.

„Ono što se posle toga dešavalo, u dobroj meri nema veze s tom velikom tragedijom, nesrećom, pre svega nema veze sa onim za čime cela nacija žudi, a to je da dobijemo odgovore na pitanje kako se to desilo, zašto se to desilo i svakako ko je kriv i ko je odgovoran“, rekao je Vučević za RTS.

Pustiti tužilaštvo, policiju i sud da rade

On je istakao da bi pre svega bilo pošteno prema porodicama poginulih, da se dozvoli onima koji vrše istragu, da to mogu da urade na najbolji mogući način.

„Svakako će biti utvrđena odgovornost onih koji su krivi, u krivičnopravnom smislu, krivica onih koji su za to odgovorni. Da li činjenjem, da li radeći nešto što nije smelo da se radi, ili nečinjenjem, neodržavanjem objekta na način kako je morao biti održavan“, poručio je Vučević.

U ovom trenutku, ističe, bilo bi dobro da se politika izmesti iz tog polja i da pusti tužilaštvu, policiji i sudu da rade svoj posao, uz podršku eksperata, odnosno veštaka.

„Vesić subjektivno ništa nije kriv“

Što se tiče političke odgovornosti, Vučević kaže da ne beže od nje, podsetivši da je ministar građevinarstva Goran Vesić podneo ostavku, „iako subjektivno ništa nije kriv“.

„Prihvatio je svoju objektivnu političku odgovornost, jer je u tom resoru gde se desila ova nesreća. I taj objekat pripada, odnosno taj posao i objekat, pripada resoru koji je vodio ministar Goran Vesić. Iako ponavljam, on subjektivno nije kriv, ničim nije doprineo, ni činjenjem ni nečinjenjem da do ovog dođe“, rekao je Vučević.

Najavio je da će se o daljim potezima i ostavkama, razgovarati u danima koji su pred nama.

„Ponoviću ono što sam rekao, mislim da je istog stava i predsednik Republike, ovo ne može da se završi samo na ostavci Gorana Vesića“, rekao je Vučević.

Šta kaže struka?

Diplomirani inženjer geologije Zoran Đajić, koji je na projektu rekonstrukcije Železničke stanice bio angažovan kao nadzornik za kamen, rekao je ranije da je tokom rekonstrukcije primetio da je pozadina mermernih ploča na krovu stanice u lošem stanju i o tome obavestio nadležne.

„Na fotografijama koji sam napravio, iza tih ploča se vidi da praktično, možda ima 20 odsto betona, ostalo je šut, zgužvani džakovi i tako dalje“, objasnio je Đajić.

Naveo je da je zbog toga izdao nalog da se te ploče skinu, uradi kompletno ispitivanje i reparacija podloge.

Podizvođaču radova „Starting doo“ naloženo je da se otpočne sa demontažom mermerne obloge sa fasade krila B (venčac beli) i mermernih ploča sa pročelja krova zgrade (sivec).

Navedeno je i da je potrebno „demontažu obavljati pažljivo kako bi se sačuvale sve mermerne ploče koje nisu oštećene“.

„Da se to uradilo, pretpostavljam da bi neko ko je zadužen za taj drugi deo – to je statika, to su konstrukcije i tako dalje – nadzor i sve oblasti, bi videli kakva je podloga i pretpostavljam da bi se neko zapitao da li treba intervenisati na tim utegama, da li su oni korodirale“, rekao je Đajić.

Međutim, istakao je Đajić, izvođač radova, kako kaže, nije uradio ništa po tom pitanju.

„Naprotiv, ja sam nekoliko puta insistirao na sastancima da to treba da se uradi, ali su oni uzeli masnu farbu, ofarbali te ploče i tako je završeno sve što se tiče pozicije tog zupčastog dela fasade na južnoj fasadi iznad nadstrešnice“, rekao je Đajić.

„Krti lom“

Građevinski inženjer Vladimir Tijanić rekao je da je moguće da se tokom radova unutar zgrade stanice desila neka promena u konstrukciji i da je to uzrokovalo i obrušavanje nadstrešnice.

„Ono što se vidi na snimcima je da je do došlo do obrušavanja cele nadstrešnice ispred zgrade stanice. Ono što možemo da kažemo na prvu je da je to ono što se stručno naziva ‘krti lom’ i da je cela nadstrešnica pala“, rekao je Tijanić.

On je naveo da je do toga moglo da dovede više faktora.

„Jedan faktor je greška izvođača, drugi faktor je greška projektanta, ali to je ono što je trebalo da bude u nekoj ranijoj fazi primećeno i trebalo je da se reaguje“, rekao je Tijanić.

Povodom navoda da nisu radovi izvođeni na nadstrešnici, već da su rađeni samo na unutar zgrade, on je ocenio da moglo je da se dogodi da ti unutrašnji radovi pošto je nadstrešnica konzolno naslonjena, da se tokom radova desila neka promena i da je to dovelo do slabljenja i obrušavanja.