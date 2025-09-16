Najmanje 920 osoba privedeno je od 1. novembra 2024. godine, objavila je Inicijativa „Pustite ih sve“
Inicijativa „Pustite ih sve“ objavila je prvi deo iz baze podataka o represiji nad građanima Srbije. Navode da se iz podataka kojima ova inicijativa raspolaže jasno vide obrasci i mehanizmi „sistematske represije, zloupotrebe i politizacije policije i pravosuđa, kao i potpuno odsustvo pravne države“.
Primetno je, kažu, manje hapšenja registrovano je u januaru i februaru, upravo kada je krenula „borba protiv korupcije“ i hapšenja zvaničnika, što je „očigledno bilo uzdržavanje od provociranja u momentu rapidnog rasta pokreta“, navode.
„Posle 15. marta vidi se agresivan zaokret i promena taktike uz jasnu saradnju političkog vrha, propagandnih glasila, policije i pravosuđa u pokušajima da se izazovu neredi i nahrani narativ o ‘obojenoj revoluciji“, dodaje se u saopštenju.
Inicijativa ukazuje da nijedan od slučajeva koje su zvaničnici koristili u medijima za demonizovanje studentskog i građanskog pokreta nije okončan pravosnažnom presudom.
Baza podataka pokazuje i da se ogromna većina slučajeva završava u 48 sati, često bez dizanja optužnice, što inicijativa prepoznaje kao mehanizam umaranja i zastrašivanja.
„Posebno zabrinjava pozivanje na informativne razgovore, privođenja uz kršenje procedura, pokušaji uskraćivanja prava pritvorenicima, ekstremni slučajevi nelegalnih prisluškivanja telefona, prebijanja, pretnji, zlostavljanja i ponižavanja, sa posledicama koje trajno utiču na živote onih za koje se na kraju ispostavi da su nevini, dodaje se u saopštenju. Pritvor i kućni pritvor praktično služe da se najaktivniji sklone, očigledno na neodređeno, po potrebi, bez dokaza i osnova, sa namerom da se borbom za nečiju slobodu oslabi potencijal za dalje organizovanje“, zaključuje inicijativa „Pusti te ih sve“.
„Mi smo spremni za to, spremni smo odavno za to, bili smo spremni i 15. marta. Hvala ruskim partnerima na obaveštenjima. Naša služba će ih dodatno kontaktirati. Mi ćemo Srbiju sačuvati, odbraniti i zaštiti“, rekao je Vučić
Srbija igra najvažniju utakmicu u kvalifikacijama, protiv Albanije, ali ne na Marakani, već na mini stadionu u Leskovcu, navodno zbog sigurnosti igrača, ali zapravo da Vučić ne bi čuo pumpanja sa tribina
Pretnje silovanjem, šamaranje, šutiranje, pljuvanje, vređanje, lomljenje telefona - ovako je devet osoba do čijih svedočenja je BIRN došao opisalo ono što je doživelo, čulo ili videlo u garaži zgrade Vlade Republike Srbije u koju su dovedeni posle protesta 14. avgusta.
Spoljna obaveštajna služba Rusije saopštila je da ima informacije da Evropska unija sprema „srpski Majdan”. U tom smislu finansira medije „kako bi mobilisala biračko telo”. Uz „Vreme”, pominju se i „FoNet”, „Južne vesti”, „Podrinske”, „Boom93” i drugi mediji
Ovaj režim pada jer su ustali ljudi koji imaju jasan politički stav, jasno razlikuju pravdu od nepravde, ali nisu organizovani aktivisti ili politički angažovani. Režim zna da su oni najveća opasnost po opstanak korumpiranog sistema jer su većina u ovom društvu. Zato baš njih moramo štititi po svaku cenu
Ima li Aleksandar Vučić vojsku? Nešto ponaprednjačenih kadrova sigurno bi u „datom trenutku“ stalo iza svog „vrhovnog komandanta“. Ali šta je sa trupom? Pa ništa – velika većina bi zabušavala, uzela bolovanje, isparila. Oni su tu samo zbog para
