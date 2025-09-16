Srbija-Albanija

16.септембар 2025. M. L. J.

Mini stadion u Leskovcu – manje i pumpanja

Srbija igra najvažniju utakmicu u kvalifikacijama, protiv Albanije, ali ne na Marakani, već na mini stadionu u Leskovcu, navodno zbog sigurnosti igrača, ali zapravo da Vučić ne bi čuo pumpanja sa tribina

Policijska brutalnost

15.септембар 2025. K. S.

BIRN: Svedočanja o policijskoj brutalnosti u garaži Vlade Srbije

Pretnje silovanjem, šamaranje, šutiranje, pljuvanje, vređanje, lomljenje telefona - ovako je devet osoba do čijih svedočenja je BIRN došao opisalo ono što je doživelo, čulo ili videlo u garaži zgrade Vlade Republike Srbije u koju su dovedeni posle protesta 14. avgusta.