Inicijativa „Pustite ih sve“ objavila je prvi deo iz baze podataka o represiji nad građanima Srbije. Navode da se iz podataka kojima ova inicijativa raspolaže jasno vide obrasci i mehanizmi „sistematske represije, zloupotrebe i politizacije policije i pravosuđa, kao i potpuno odsustvo pravne države“.

Primetno je, kažu, manje hapšenja registrovano je u januaru i februaru, upravo kada je krenula „borba protiv korupcije“ i hapšenja zvaničnika, što je „očigledno bilo uzdržavanje od provociranja u momentu rapidnog rasta pokreta“, navode.

„Posle 15. marta vidi se agresivan zaokret i promena taktike uz jasnu saradnju političkog vrha, propagandnih glasila, policije i pravosuđa u pokušajima da se izazovu neredi i nahrani narativ o ‘obojenoj revoluciji“, dodaje se u saopštenju.

Bez pravosnažne presude

Inicijativa ukazuje da nijedan od slučajeva koje su zvaničnici koristili u medijima za demonizovanje studentskog i građanskog pokreta nije okončan pravosnažnom presudom.

Baza podataka pokazuje i da se ogromna većina slučajeva završava u 48 sati, često bez dizanja optužnice, što inicijativa prepoznaje kao mehanizam umaranja i zastrašivanja.

„Posebno zabrinjava pozivanje na informativne razgovore, privođenja uz kršenje procedura, pokušaji uskraćivanja prava pritvorenicima, ekstremni slučajevi nelegalnih prisluškivanja telefona, prebijanja, pretnji, zlostavljanja i ponižavanja, sa posledicama koje trajno utiču na živote onih za koje se na kraju ispostavi da su nevini, dodaje se u saopštenju. Pritvor i kućni pritvor praktično služe da se najaktivniji sklone, očigledno na neodređeno, po potrebi, bez dokaza i osnova, sa namerom da se borbom za nečiju slobodu oslabi potencijal za dalje organizovanje“, zaključuje inicijativa „Pusti te ih sve“.

