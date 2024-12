Studenti su ispred zgrade Vrhovnog javnog tužilaštva pročitali pismo upućeno javnoj tužiteljki Zagorki Dolovac i podsetili je na zakletvu koju je položila kada je stupila na funkciju.

Pismo prenosimo u celosti:

Poziv studenata Zagorki Dolovac na primenu Zakona o javnom tužilaštvu

Poštovana Vrhovna javna tužiteljko,

Obraćamo Vam se u ime svih studenata Univerziteta u Beogradu koji još uvek smatraju da pravda, zakonitost i nepristrasnost rada institucija predstavljaju temlje na kojima mora da počiva svako demokratsko društvo. Kao predstavnci najviše javnotužilačke funkcije, a koja je odgovorna za rad i predstavlja Vrhovno javno tužilaštvo kao najviše javno tužilaštvo u Republici Srbiji, želimo da Vam ukažemo i podsetimo da su Vaša ovlašćenja jasno definsana zakonom naše zemlje.

Nakon tragičnog događaja koji se fogodio 1. novembra 2024. godine u Novom Sadu, kada se urušila nadstrešnica i odnela petnaest ljudskih života, dani koji su usledili nakon same tragedije su nam pokazali da se sa samom nadstrešnicom, bez ikakve sumnje, urušila i naša pravna država.

„Vi u stvari preduzimate odgovornost i to ne samo prema institucijama i državi, već i prema sebi samima, prema svojim karijerama, svojim životima i životima svojih porodica. Vreme u kome živimo je prepuno izazova i dinamičkih promena, ali univerzalne vrednosti, poput stručnosti i poštenja, one se nikad ne menjaju. Znači, to uvek ostaje i stručnosti, i poštenje, to su najvažnije vrline koje treba da krase jednog tužica. U zaštiti ovog društva, kroz gonjenja učinilaca krivičnih dela, uvek postupajte po zakonu, i to samo po zakonu, nikako drugačije, i uvek imajte na umu da sve vi tu da štitite javni interes, zato ste tu. I samo tako ćete opravdati naše poverenje, nas koji smo vas izabrali na te odgovorne funkcije“, govor Zagorke Dolovac (polaganje zakletvi javnih tužilaca pred Vrhovnom javnom tužiteljkom i predsednicom Narodne skupštine 10.04.2024).

Sada je vreme da Vi opravdate naše poverenje. Studenti očekuju od Vas da se borite za pravo i pravdu, bez ikakvih političkih, korupcijskih zloupotreba, jer ste pre svega položili zakletvu pred Ustavom i zakonom Repubike Srbije. Tekst zakletve glasi: „Zaklinjem se svojom čašću da ću javnotužilačku funkciju predano, savesno i nepristrasno i štititi ustavnost i zakonitost, ljudska prava i osnovne slobode.“ Ovo je pravi trenutak da pokažete da ste dostojni zakletve pred nama studnetima.

Stoga vas pozivamo da se na odgovoran i profesionalan način posvetite rešavanju zahteva studenata i pridružite se zajedno sa nama u našoj borbi za bolju i dostojanstvenu Srbiju, na taj način što ćete upravo u skladu sa Vašim gore navedenim govorom početi da primenjujete Vaše nadležnosti koje su vam propisane Ustavom i po slovu zakona.

Nakon toga studenti su Zagorki Dolovac otpevali pesmu koju su nedavno pevali i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću „Izađi mala“.

Na nekim prozorima zgrade Vrhovnog javnog tužilaštva pojavili ljudi koji su pozdravljali studente.

Odbijeno da se pošalje delegacija u tužilaštvo

Nakon što je najpre rečeno da će među studentima biti odabrano „pet-šest delegata“ koji će ući u tužilaštvo i predati pismo Zagorki Dolovac, odlučeno je da ipak toga neće biti.

„Ispunite zahteve“, skandirali su studenti.

Iz kabineta Dolovac poslat je zahtev da delegacija studenata dođe do nje, ali su studenti rekli da će o tome odlučivati na plenumu. Njihove akcije nisu ad hoc, pokazali su i ranije.

Velik broj studenata prethodno se okupio na raskrsnici Nemanjine i Kneza Miloša na svom putu do Vrhovnog javnog tužilaštva gde su Zagorki Dolovacpredali 1.000 identičnih pisama s porukom da „počne da radi svoj posao“.

U trenutku kada je kolona prolazila pored Ustavnog suda, čuli su se zvižduci studenata, čime su želeli da izraze svoje nezadovoljstvo radom te institucije.

Studenti žele da pozovu Zagorku Dolovac da radi svoj posao u skladu sa zakonom i počne da ispunjava studentske zahteve.

Zahtevi studenata u blokadama su objavljivanje celokupne dokumentacije o rekonstrukciji Železničke stanice u Novom Sadu, odbacivanje optužbi protiv studenata, aktivista i građana uhapšenih i privedenih na protestima povodom pogibije u tom gradu.

Traže i podnošenje krivičnih prijava protiv svih napadača na studente, profesore i građane na ranijim komemorativnim skupovima i protestima.

U 11.52 održan je komemorativni skup „Zastani Srbijo“.