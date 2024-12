Suđenje Urušu Blažiću za masovno ubistvo u selima Malo Orašje i Dubona je završeno u ekspresnom roku za srpsko pravosuđe i nakon nepuna četiri meseca, koliko je trajao proces, prvostepena presuda izrečena je Urošu Blažiću i njegovom ocu Radiši.

Zbog toga što u momentu izvršenja kivičnog dela nije imao 21 godinu, zakonom je okarakterisan kao mlađi punoletnik, pa za ubistvo njih devetoro mogao je da dobije najviše 20 godina zatvora.

Tek u završnim rečima Uroš Blažić je prvi put javno iskazao kajanje zbog zločina koji je počinio i čak rekao da žali što „ne postoji smrtna jer bi ona bila adekvatna za njega“.

„Ovo su gnusna dela koja sam počinio, zaslužujem najgoru kaznu, ako mogu da okajem ove grehe. Mislim da bi meni adekvatna kazna bila smrtna kazna. Ćutao bih, okrenuo se prema zidu i čekao da me streljate. Najiskrenije molim da ne osudite nevinog čoveka, mog oca, koji nije ni u kakvoj vezi sa tim. On nije nabavio oružje ni izvršio ugrožavanje sigurnosti. Ako može, meni dajte i veću kaznu, a oca mi pustite. Ja vreme da vratim ne mogu. Ubijte me, kriv sam, ali ja molim za milost prema mojoj porodici“, rekao je u završnim rečima Uroš Blažić.

I Radiši Blažiću 20 godina zatvora

I otac Uroša Blažića , Radiša Blažić, osuđen je u četvrtak na ukupnu kaznu od 20 godina zatvora.

Radišu Blažića optužnica tereti da je u stanju smanjene uračunljivosti, ali ne bitne, neovlašćeno nabavljao oružje, delove oružja, eksplozivna sredstva i municiju koje nisu dozvoljene građanima da poseduju, kao i za izazivanje opšte opasnosti, usled čega je nastupila smrt više ljudi.

On je pojedinačno za neovlašćeno nabavljanje oružja osuđen na 12 godina, a za izazivanje opšte opasnosti na deset godina.

Radiša Blažić je negirao krivicu, a njegov sin Uroš Blažić govorio je da njegovog oca hoće da osude „ni krivog ni dužnog“.

Sud je izrekao i meru oduzimanja oružja od Blažića.

Žrtve masakra

U stravičnom masakru u Ravnom Gaju, kod Malog Orašja, ubijeni su Nemanja Stevanović, Lazar Milovanović, Marko Mitrović, Aleksandar Milovanović, Nikola Mitić, Petar Mitrović, dok su u centru dubone Dubone ubijeni brat i sestra Milan i Kristina Panić i Dalibor Todorović.

Postupajući tužilac je tražio kazne od po 20 godina zatvora kako za Uroša Blažića, tako i za oca Radišu, kojem će Viši sud u Smederevu danas doneti presudu za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim delom teško delo protiv opšte sigurnosti.

Izvor: FoNet