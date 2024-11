Privođenja na protestnom skupu u utorak u Novom Sadu koje su sprovodili policajci u civilu još jednom su otvorila pitanje ovlašćenja policajaca bez uniforme. Među uhapšenima je bio i nekadašnji potpredsednik Vlade Vojvodine Goran Ješić.

Prema važećem Zakonu o policiji službenik MUP-a prilikom primene ovlašćenja mora da pokaže službenu legitimaciju i identifikuje se.

Iako u Zakonu postoji izuzetak od pravila, profesor prava sa Univerziteta Union Bogoljub Milosavljević kaže za „Vreme” da je situacija sa protesta pokazala očigledne nepravilnosti u postupanju policije.

„Policajac mora da se predstavi uvek pre primene ovalšćenja i to je osnovni način postupanja u uniformi. Prema zakonu policajac po izuzteku može da postupa u civilnoj odeći bez uniforme. I takođe, po izuzetku može da se ne predstavi pre primene ovlašćenja”, kaže Milosavljević.

Tu se misli, dodaje, na neke situcije kada predstavljanje može da ugrozi zadatak policajca ili da je ugrožen nečiji život.

„Ali onda posle zadatka, mora da se predstavi”, kaže Milosavljević.

Ozbiljna povreda pravila

Sagovornik „Vremena” objašnjava da kada policajac stavi nekom lisice i liši ga slobode, mora da kaže i koji je razlog za njeghovo hapšenje.

„Ovde je zanimljivo, a na snimku N1 televizije smo videli, da je lice na protestima u Novom Sadu odvedeno pedesetak metara bez ikakvog objašnjenja. To je prosto nepravilno. Nije u skladu sa zakonom. To su billi ljudi koji su nosili običnu odeću, niko ne zna da je policajac, može da bude bilo ko”, kaže Milosavljević.

Zašto policija nije zaustavila vandale

Drugo pitanje koje postavlja profesor Milosavljević je zašto policija nije sprečavala pojedine ljude da bacaju cigle, mašu štanglama koje su preuzimali sa obližnjeg gradilišta i slično.

„Njihova dužnost je da to spreče. A ne da mirno to posmatraju, prskaju iznutra biber sprejom, to ponašanje je van svake logike”, kaže Milosavljević.

Objašnjava da je dopušteno da huligani da rade šta hoće, i da to traje, da bi se stvroila slika kako je iz tih demonstracija proizašlo samo nasilje.

„Posle se pokazalo i u izjavi predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je to cilj. Predsednika koji dolazi u sedište svog glavnog odbora, a ne pred građane”, kaže Milosavljević.

Zaključuje da je to ozbiljna povreda pravila, da policajac ne sme mirno da posmatra kako se oštećuje javna imovina ili ugrožava bezbednost.