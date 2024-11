Zbog najavljenih radova na demontaži Starog savskog mosta doći će do velikih izmena u režimu gradskog saobraćaja

Pripremni radovi na demontaži Starog savskog mosta počinju od subote, 2. novembra, kada će biti obustavljen saobraćaj na mostu, navljeno je iz Gradske uprave Beograda.

Od subote će zato doći do promena u režimu saobraćaja i radu linija javnog prevoza.

Kako je saopšteno iz Sekretarijata za saobraćaj, na strani desne obale Save vozači će saobraćajnom signalizacijom biti obavešteni da je most zatvoren i upućivaće se ka Brankovom mostu.

U Karađorđevoj ulici, na raskrsnici sa Zemunskim putem, biće dodata još jedna saobraćajna traka, tako da će biti ukupno dve saobraćajne trake u smeru ka Brankovom mostu, a jedna će biti namenjena levom skretanju na Zemunski put i dalje ka Beogradu na vodi.

Takođe, rad semafora je prilagođen ovoj promeni.

Na novobeogradskoj strani, vozači će takođe biti obavešteni da je most zatvoren. Privremeni režim saobraćaja će biti sproveden u dve faze.

U prvoj fazi, za vreme pripremnih radova na prilagođavanju infrastrukturne mreže privremenom režimu saobraćaja, kao što su uklanjanje stubova kontaktne mreže i same kontaktne mreže, popravljanje i prilagođavanje tramvajskih baštica za kretanje vozila, prilagođavanje radijusa za skretanje vozila, tramvajske baštice biće zatvorene od Milentija Popovića do Zarije Vujoševića.

Planirano je da ova faza traje dve nedelje, a zbog toga u tom periodu neće biti moguće koristiti vezu Vladimira Popovića – Zemunski put, jer prelazi preko baštica.

Nakon završetka pripremnih radova sledi druga faza tokom koje se režim saobraćaja menja na način da će vozilima biti omogućeno kretanje preko sadašnje tramvajske baštice u smeru od Milentija Popovića (od hotela Hajat), a dalje se iz dve trake uključuju u Ulicu sajmište.

Tramvajske linije izmeštaju se na trasu preko Mosta na Adi

Što se tiče javnog prevoza putnika, iz Sekretarijata za javni prevoz saopštavaju da je primarno to što se tramvajske linije izmeštaju na trasu preko Mosta na Adi, zbog čega će važiti sledeći režim rada linija javnog prevoza:

– tramvajske linije 7 i 9 će, u oba smera, od zone Savskog trga saobraćati sledećom trasom: Savska – Bulevar vojvode Mišića – petlja „Radnička” – Most na Adi – Bulevar heroja sa Košara – Bulevar Crvene armije – Bulevar Milutina Milankovića – Antifašističke borbe i dalje redovno do Bloka 45, a nosiće oznake 7L i 9L;

– uspostavlja se privremena autobuska linija 9A (Trg Slavija – Blok 45), koja će u intervalu od 12 minuta pokrivati deo trase kojom neće ići tramvaji (Bulevar Milutina Milankovića, Milentija Popovića i Sajmište) i imaće dvostruki režim.

Naime, od 2. novembra, u sklopu radova na prilagođavanju saobraćajne infrastrukture privremenom režimu saobraćaja, trasa autobuske linije 9A biće sledeća: Trg Slavija – Nemanjina – Balkanska

– Gavrila Principa – Pop Lukina – Brankov most – Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića i dalje redovnim trasama tramvajskih linija do Bloka 45.

U periodu nakon završetka radova na prilagođavanju saobraćajne infrastrukture privremenom režimu saobraća, linija 9A koristiće sledeću trasu: Trg Slavija – Nemanjina – Balkanska – Gavrila Principa – Pop Lukina – Brankov most – privremena devijacija na Ulicu ušće – Ušće (Bulevar Mihajla Pupina u smeru ka gradu) – Sajmište – Zemunski put – tramvajska baštica do Ulice Milentija Popovića i dalje redovnu trasu tramvajskih linija do Bloka 45.

Autobuske linije 78 i 83, počev od 4. oktobra, zbog izvođenja pripremnih radova i oštećenja na Starom savskom mostu biće preusmerene na trasu Brankovim mostom i saobraćaće sledećim ulicama: Nemanjinom, Balkanskom, Gavrila Principa (Admirala Geprata u smeru ka Banjici, odnosno Crvenom krstu), Pop Lukinom, preko Brankovog mosta, Bulevarom Mihajla Pupina i dalje redovno do Zemuna.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća, kao i novouspostavljena privremena stajališta „Kamenička 1” i „Brankov most 1” za linije 9A, 78 i 83 – smer prema Trgu Slavija, odnosno „Staro sajmište” – smer prema Bloku 45 za liniju 9A.