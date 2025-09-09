Srpski opozicioni lideri uspeli su da se dogovore da ujedinjeni poslanike Evropskog parlamenta obaveste o urušavanju demokratije u Srbiji, policijskoj brutalnosti i transformaciji Aleksandra Vučića u Lukašenka

„Demokratija na raskršću“ naziv je debate koja se danas (utorak, 9. septembar) organizuje u Evropskom parlamentu, a vode je tri političke grupe – Socijalisti i demokrate, Zeleni i Obnovimo Evropu. Održava se i konferencija za medije Evropske zelene partije o „sve većem autoritarizmu predsednika Aleksandra Vučića i represiji nad demonstrantima“.

Na dnevnom redu nalazi se rasprava o talasu nasilja i kontinuiranoj upotrebi sile nad demonstrantima u Srbiji. Evropski Zeleni su pred početak sednice istakli da bi predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen trebalo da zauzme jasan stav prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, dok je predsednik Evropske narodne partije Manfred Veber najavio da će se u narednim danima raspravljati o budućem statusu SNS unutar njihove grupacije.

Ko je sve na raskršću

Kopredsednica Zeleno-levog fronta Biljana Đorđević rekla je da je Srbija na raskršću.

„Prešli smo na autoritarizam od Brisela do Moskve i Pekinga, od stabilnosti u nestabilnost. Imamo osvetu Ministarstva prosvete koje sprovodi otpuštanje prosvetnih radnika zbog podrške koju su dali studentima“, rekla je ona. „Posle užasne okupacije Univerziteta u Novom Sadu, u nezabeleženom rušenju autonomije univerziteta od strane policije, Vučić je otvoreno vređao pripadnike Zelene stranke u EP… Evropska unije je omogućila SNS-u da napravi autoritarnu državu u Srbiji, uz stalnu propagandu u EU, koja treba da prikrije korupciju i kriminalizaciju institucija u Srbiji.“

Potpredsednik Stranke slobode i pravde Borko Stefanović rekao je da je „narod Srbije u ovom trenutku na ulicama, imamo demonstracije koje traju već 10 meseci, u kojoj ključnu ulogu imaju studenti, ali i ljudi iz svih domena života uključujući i opozicione stranke, i to od prvog dana“.

„Traje ta borba koja je mirna i dostojanstvena, a imamo nervozne reakcije režima koje su iz dana u dan sve gore. Spirala nasilja se širi, Aleksandar Vučić je spreman da dovede zemlju na rub ponora. Naš zadatak je da uz vašu pomoć, ukoliko je to moguće, da Srbija kao zemlja kandidat ne padne u taj ponor. U ovom trenutku, čini mi se da EK počinje da shvata konkretan problem u Srbiji“, rekao je Stefanović i doda da Vučić pokušava da zatvori televizije N1 i Nova S.

Predsednik partije Srbija centra Zdravko Ponoš je rekao da posle svega Aleksandra Vučića treba tretirati kao njegovog beloruskog imenjaka Lukašenka.

Moglo se čuti i da Vučiću i nekolicini njegovih saradnika zbog brutalnosti policije nad građanima Srbije treba zabraniti ulaz u Evropsku uniju.

Dive se Srbiji

Poslanik u Evropskom parlamentu Vladimir Prebilič iz Slovenije rekao je da osuđuje pad demokratije, zastaršivanje medija i eroziju vladavine prava.

„Poslednjih nedelja gledamo šokantne scene policijskog nasilja nad mirnim demonstrantima. Podvući ću da nasilju nema mesta u demokratskom životu, mirni protesti nisu zločin, to je osnov demokratije. Takođe želim da istaknem hrabrost mladih ljudi u Srbiji. Mnogi od nas će zapamtiti izuzetne studente koji su vozili bicikl do Strazbura i one koji su trčali do Brisela. Nosili su poruku ponosa, nade i upornosti. Oni žele slobodnu, demokratsku i evropsku Srbiju“, poručio je on.

„Informer“ je o svemu tome dao naslov: „Ljudski odron! Vođe blokadera otišle u Strazbur da se žale na Vučića!“