Članstvo Srpske napredne stranke u Evropskoj narodnoj partiji (EPP) biće predmet rasprave u narednim danima unutar ove grupacije, jer narodne partije „nisu slepe” na ono što se događa u Srbiji. Nije više slep ni Evropski parlament, pa će poslanici raspravljati o brutalnim intervencijama policije protiv demonstranata

Budućnost Srpske napredne stranke (SNS) unutar Evropske narodne partije (EPP) biće predmet rasprave unutar grupacije u narednim danima, poručio je u utorak (9. septembar) Manfred Veber, predsednik poslaničke grupe EPP u Evropskom parlamentu, piše European Western Balkans.

On je u obraćanju medijima pred plenarnu sednicu Evropskog parlamenta izjavio da EPP pažljivo prati situaciju i razvoj događaja u Srbiji, dodajući da grupacija nije slepa na poslednja dešavanja i slike iz Srbije.

Veber je rekao da će se o članstvu SNS-a u ovoj političkoj grupaciji raspravljati u narednim danima.

SNS je pridružena članica EPP-a od 2016, a ova evropska partijska porodica je sve to vreme održavala dobru saradnju sa vladajućom partijom, uprkos upozorenjima pojedinaca da to doprinosi „stabilokratiji“ u Srbiji.

EP: Rasprava o upotrebi sile nad demonstrantima

Poslanici Evropskog parlamenta u utorak (9. septembar) će na plenarnoj sednici u Strazburu raspravljati o upotrebi sile nad srpskim demonstrantima, a na marginama zasedanja biće održana panel diskusija o stanju demokratije u Srbiji i konferencija za medije Evropske zelene partije o situaciji u našoj zemlji, piše Boom93.

Rasprava na plenarnoj sednici, na temu „Talas nasilja i kontinuirana upotreba sile nad demonstrantima u Srbiji“, biće održana u popodnevnim časovima, uz učešće predstavnika Evropske komisije i Saveta EU. Ta rasprava je uvrštena u dnevni red na inicijativu političke grupe Socijalista i demokrata.

Prethodno će, od 11 časova, biti održana panel diskusija „Srbija: Demokratija na raskršću“, koju organizuju tri političke grupe u Evropskom parlamentu – Socijalisti i demokrate, Zeleni i Obnovimo Evropu.

