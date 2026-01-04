Srpski politčari – bez obzira na to da li su na vlasti, da li su bili na vlasti ili vlast tek žele da osvoje – ujedinjeno i složno su osudili otmicu predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

Uz ocene da je u pitanju „akt brutalnog kršenja međunarodnog prava“ i „simboličan kraj međunarodnog poretka“, Madurov slučaj su neizbežno uporedili sa bombardovanjem Savezne republike Jugoslavije 1999. godine.

Tadić: Princip gole sile

Nekadašnji predsednik Srbije Boris Tadić ocenio je da su vojna intervenciju SAD u Venecueli i svrgavanje predsednika Nikolasa Madura „otmica i akt brutalnog kršenja međunarodnog prava i uspostavljanje principa koji predstavlja pretnju bezbednosti celog sveta“.

„Nakon ovog akta svaka velika ili regionalna sila može izvršiti takav napad u zoni svojih interesa“, napisao je Tadić na društvenoj mreži Iks.

Istakao je da je taj čin, nezavisno od ocene karaktera Madurovog režima „najopasniji presedan koji u međunarodne odnose ponovo uvodi princip gole sile i legitimizaciju pljačke nacionalnih resursa nezavisnih država, članica Ujedinjenih nacija “.

„Kažem ‘ponovo’, jer smo u prošlosti već svedočili takvim napadima na međunarodno pravo, uključujući i bombardovanje Srbije 1999. godine i otimanje Kosova“, naveo je Tadić.

Ljajić: Maduru da sude u Venecueli

Predsednik Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS) Rasim Ljajić izjavio je da američki vojni napad na Venecuelu i hapšenje njenog predsednika Madura predstavljaju „opasan presedan i simboličan kraj međunarodnog poretka kakav smo poznavali od završetka Drugog svetskog rata“.

„Ako je do sada i postojala dilema oko odnosa sile i prava u međunarodnim odnosima ovom akcijom ona je definitivno razrešena u korist gole vojne moći. Bez obzira na autoritarni karakter režima u Venecueli, činjenicu da je Nikolas Maduro ostao na vlasti kroz izbore čija je legitimnost široko osporavana, kao i dugogodišnje gušenje opozicije, slobodnih medija i osnovnih ljudskih prava, vojni napad na jednu suverenu državu i hapšenje njenog predsednika predstavljaju grubo kršenje međunarodnog prava i napad na same temelje međunarodnog sistema“, istakao je Ljajić.

Ocenio je da Maduru „za sva nepočinstva koja je učinio prema sopstvenim građanima treba suditi ili u Venecueli ili pred nekim Međunarodnim sudom“, jer je sve drugo „gola sila i čisti voluntarizam“.

Ekološki ustanak: Tramp kao mafijaški šef

Pokret Ekološki ustanak ocenio je da su SAD vojnom intervencijom svrgle Madura zbog resursa koje ima ta zemlja, pre svega nafte, i upozorio da su „na meti“ i prirodna i kulturna dobra u Srbiji.

„Ali, Srbija je više puta pokazala da neće mirno gledati da bude bilo čija kolonija profita. Zato je odbrana zemlje, vode i kulture odbrana golog opstanka“, navodi se u saopštenju tog pokreta.

Ekološki ustanak smatra da obrazloženje predsednika SAD Donalda Trampa nakon bombardovanja Venecuele predstavlja „govor mafijaškog šefa koji je umislio da je planeta njegovo dvorište“.

„Raketiranje Karakasa i kidnapovanje legalno izabranog predsednika i njegove porodice je čisto razbojništvo sa ciljem otimanja tuđih resusa. Postavlja se pitanje ko je sledeći na spisku za pljačku i otimačinu ‘Milosrdnog anđela’ Donalda Trampa“, ocenio je taj pokret.

Gajić: Pljačka venecuelanske nafte

Predsednik Narodne stranke Vladimir Gajić ocenio je da je američko kidnapovanje Madura „događaj bez presedana“ čiji je cilj „pljačka venecuelanske nafte“.

Gajić je rekao da su tom američkom vojnom akcijom „potpuno pregaženi međunarodno pravo i povelja UN“.

„Nije ovo prvi put, nego već šesti, sedmi put od bombardovanja Srbije i Crne Gore 1999. godine da američka vlast primenjuje takav ili sličan modus operandi“, naveo je Gajić.

Vučić: U svetu dominira pravo jačeg, pa će Srbija dodatno da se naoružava

Na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost održanoj u nedelju predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom akcije u Venecueli da je „činjenica da se ruši stari poredak u svetu, da više nikakva pravila ne važe, da međunarodno javno pravo ne postoji, poredak u Ujedinjenim nacijama postoji na papiru“.

„Nama kao maloj zemlji ostaje da se za to zalažemo, ali moramo da razumemo dobro, i posle akcije u Venecueli je to potpuno jasno, da međunarodno javno pravo, poredak i povelja Ujedinjenih nacija uopšte ne funkcionišu“, rekao je Vučić.

Dodao da „nas posebno zabrinjava dalje naoružavanje Prištine“.

„Suprotno povelji UN i Rezoluciji 1244 u toku je naoružavanje Prištine. Ta je rezolucija suspendovana de facto, iako nije de jure od strane velikih zapadnih sila i pojedinih regionalnih igrača kao što je Turska. Ubrzano naoružavaju Prištinu, a posebnu pretnju bezbednosti, teritorijalnom integritetu i suverenitetu Republike Srbije predstavlja alijansa ili novostvoreni savez Prištine, Tirane i Zagreba“, naveo je Vučić.

Rekao je se „već pripremamo za odbranu od onih koji više ne čak prikriveno, već otvoreno upućuju pretnje našoj zemlji“.

Naveo je da ćemo „popunajvati naše specijalne jedinice“, te da će za „godinu i po dana udvostručiti vojne kapacitete Srbije“.

„Moramo da se uzdamo u sebe. I da krenu neki iz regiona protiv nas, niko nam neće pomoći, osim nas samih. Neće nas Amerika da napada, neće nas da napadaju ne znam kakve velike sile. Ovi iz regiona nisu to pravili kao igračku, radili su po nečijem tuđem nalogu. Zato je naše da budemo spremni“, naveo je on.

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.