Dakle, ovako: nova spoljnopolitička doktrina Donalda Trampa je da može kada mu se ćefne da naredi otmicu svakog diktatora i bombarovanje države na čijem je čelu, ukoliko nije poslušan. To je poruka kidnapovanja predsednika Venecule Nikolasa Madura i njegove supruge Silvije Flores. To je suština, sve drugo su izgovori.

Tramp je osudio i presudio Maduru, pokazao da Sjedinjene Države sa njim na čelu ne haju za Čartu Ujedinjenih nacija i međunarodno pravo, ponizio je Kongres koga nije obavestio o Vojnom udaru na zemlju u komšiluku i svoje međunarodne saveznike.

Govorio je Tramp o „onim bivšima“ u Beloj kući koji nisu imali petlje da ovako, kao on, junački brane Ameriku, o ovoj vojnoj akciji kao istorijskom dostignuću koje će se izučavati na vojnim akademijama.

Donald Trump Foto: AP Photo/Alex Brandon

Mučno podsećanje

Da se razumemo: potpisnik ovih redova se gnuša svih diktatora i diktatorčića, bilo levih, bilo desnih, kakvi su Maduro, Putin, Erdogan, kakvi su bili Sadam Husein, Muamer el Gadafi, Bašar el Asad… Kakav je Vučić.

Ali ovako brutalno i otvoreno gaženje međunarodnog pravnog poretka i teškom mukom uspostavljenih civilizacijskih normi, demonstarcija sile i prava jačeg, još jednom mučno podseća na istorijske sekvence koje su prethodile apokaliptičnim raspletima.

Kada je Donald Tramp naredio otmicu Madura, zašto Vladimir Putin ne bi sada poslao svoje elitne jedinice da zarobe Volodimira Zelenskog sa sve njegovom suprugom, kada mu je već prvobitna invazija na Kijev propala? Ko je taj ko odlučuje o opravdanosti ovakvih intervencija? Amerika na prvom mestu! Ruski Donbas! Kineski Tajvan!

Kada predsednik „predvodnice slobodnog sveta“ otima predsednika druge države, čitavom takozvanom Zapadu izbija iz ruku argumente o svetosti demokratije i njenih tekovina.

Da se pripremi Gustavo Petro

Maduro je, dakle, dolijao, a predsednik Kolumbije Gustavo Petro neka se pripremi. I njemu je Tramp, kao i predsedniku Venecuele, pripretio da „pričuva svoju guzicu“(„to watch his ass) jer je svoju državu pretvorio u „kokainski biznis“, ukinuo mu američku vizu i stavio na listu ljudi pod američkim sankcijama.

Tramp radi tačno ono, što je zamerao svojim prethodnicima i kleo se da on to neće činiti: izigrava svetskog policajca. Još gore, lovca na ucenjene glave, a da pritom sam raspisuje poternice.

Donald Džon Tramp, 47. predsenik SAD, obavio je opasač, zadenuo revolvere i prikačio srebrnu zvezdu. Novi šerif, moćni revolveraš, je zvanično ujahao u globalno selo.

