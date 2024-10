Policija u Nišu uhapsila je M. R. (33) iz okoline Aleksinca, jer su u njegovom kamionu zatekli 42 migranta. Čovek je sada osumnjičen za krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, navedeno je u saopštenju Policijske uprave u Nišu.

Kada je M. R. uočio policiju, izašao je iz vozila i pobegao, a policija ga je pronašla i uhapsila u Aleksincu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

To je samo jedan u nizu incidenata u kojima su u protekle dve godine privedeni migranti ili oni koji su ih prevozili.

U maju 2023. godine u kombiju koji je vozio 45-godišnjak policija je u blizini Draževca pronašla 25 migranata, a po nalogu Višeg tužilaštva vozač je uhapšen za nedozvoljen prelaz granice i krijumčarenje ljudi. Migranti su smešteni u prihvatni centar.

Idućeg meseca policija je na na više lokacija u Somboru pronašla 98 migranata koji su boravili van prihvatnog centra i koji su potom prevezeni u prihvatni centar.

U oktobru 2023. godine policija je pronašla 157 migranata bez prava boravka na području Subotice i Кikinde, koji su imali kod sebe 289 komada municije različitog kalibra, delove uniforme i određenu količinu narkotičkih sredstava i lekova. Pronađeno je i osam pasoša turskih državljana. U toj akciji policija je izvršila i kontrolu 43 objekta u kojima se pružaju usluge smeštaja migrantima.

Krajem 2023. godine uhapšena u blizini Graničnog prelaza Batrovci su dva migranta iz Avganisztana kod kojih je pronađena jedna automatska puška i 26 komada pripadajuće municije. Oni su bili članovi organizovane kriminalne grupe bavi krijumčarenjem migranata.

U mart 2024. godine policija je sprečila krijumčarenje migranata preko Drine i državne granice sa Bosnom i Hercegovinom i uhapsila državljanina BiH, osumnjičenog da je nedozvoljeno prelazio državnu granicu i krijumčario ljude. On je čamcem preko Drine prevozio 12 migranata, a kada je video policiju iskočio je iz čamca i pokušao da prepliva do obale koja pripada teritoriji Bosne i Hercegovine. Brzom akcijom ronilaca on je uhvaćen i bezbedno izvučen na čamac, doveden do obale i uhapšen. Migranti zadržani su zbog prekršaja nezakonitog boravka u Srbiji i nezakonitog prelaska državne granice.

U avgust 2024. godine na reci Drini prevrnuo se čamac u kom su bili nelegalni migranti koji su pokušavali da iz Srbije pređu u Bosnu i Hercegovinu, a iz reke su izvučena tela deset utopljenika. Od ukupno 18 preživelih migranata, 16 je bilo iz Sirije i dvoje iz Egipta. Od tog broja osam je bilo punoletnih, a 10 maloletnika.