Tužiteljka čiji je automobil pre nekoliko dana zapaljen u Subotici smatra taj čin zastrašivanjem nje i njene porodice

Tužiteljka Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici Aleksandra Stojsavljević izjavila je u subotu (13. decembar) da paljenje njenog automobila pre nekoliko dana na parkingu kod zgrade gde stanuje ne smatra napadom na imovinu, već direktnim napadom na nju i njenu porodicu.

„To je bio jedan čin zastrašivanja“, izjavila je Stojsavljević na skupu ispred zgrade suda, koji je organizovala Neformalna grupa sudija i tužilaca „Odbrana struke“.

Kazala je da „takve poruke ne smeju da postanu prihvatljive u jednom pravnom društvu“ i da očekuje brzu i efikasnu reakciju svih nadležnih organa.

„Očekujem da se meni i mojoj porodici obezbedi adekvatna zaštita i da nadležne institucije nastave da šalju jasnu poruku kako bi se ovakve i slične situacije sprečile“, rekla je Stojsavljević.

Zahvalila je kolegama koje su se okupile ispred zgrade suda da bi joj pružile podršku: „Vaše prisustvo samo mi je dokaz da nisam sama, i da nismo sami, i da zajedno moramo da branimo dostojanstvo naše profesije“.

Tužiteljka Stojsavljević je među potpisnicima pisma kojim se „osuđuje napad Aleksandra Vučića na tužilaštvo“, a nedavno je saslušala uhapšene huligane koji su naneli teške telesne povrede Draženu Lončaru, čoveku koji je aktivno učestvovao u antirežimskim protestima u Subotici.

U sredu je objavljeno da je policija u Subotici uhapsila dve osobe zbog sumnje da su u noći između 9. i 10. decembra zapalile automobil javne tužiteljke Aleksandra Stojsavljević, dok će dvojica maloletnika koji su osumnjičeni za isto krivično delo, biti privedena Višem javnom tužilaštvu.

