Tužiteljka čiji je automobil pre nekoliko dana zapaljen u Subotici smatra taj čin zastrašivanjem nje i njene porodice
Tužiteljka Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici Aleksandra Stojsavljević izjavila je u subotu (13. decembar) da paljenje njenog automobila pre nekoliko dana na parkingu kod zgrade gde stanuje ne smatra napadom na imovinu, već direktnim napadom na nju i njenu porodicu.
„To je bio jedan čin zastrašivanja“, izjavila je Stojsavljević na skupu ispred zgrade suda, koji je organizovala Neformalna grupa sudija i tužilaca „Odbrana struke“.
Kazala je da „takve poruke ne smeju da postanu prihvatljive u jednom pravnom društvu“ i da očekuje brzu i efikasnu reakciju svih nadležnih organa.
„Očekujem da se meni i mojoj porodici obezbedi adekvatna zaštita i da nadležne institucije nastave da šalju jasnu poruku kako bi se ovakve i slične situacije sprečile“, rekla je Stojsavljević.
Zahvalila je kolegama koje su se okupile ispred zgrade suda da bi joj pružile podršku: „Vaše prisustvo samo mi je dokaz da nisam sama, i da nismo sami, i da zajedno moramo da branimo dostojanstvo naše profesije“.
Tužiteljka Stojsavljević je među potpisnicima pisma kojim se „osuđuje napad Aleksandra Vučića na tužilaštvo“, a nedavno je saslušala uhapšene huligane koji su naneli teške telesne povrede Draženu Lončaru, čoveku koji je aktivno učestvovao u antirežimskim protestima u Subotici.
U sredu je objavljeno da je policija u Subotici uhapsila dve osobe zbog sumnje da su u noći između 9. i 10. decembra zapalile automobil javne tužiteljke Aleksandra Stojsavljević, dok će dvojica maloletnika koji su osumnjičeni za isto krivično delo, biti privedena Višem javnom tužilaštvu.
Posle više od mesec dana, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić stao je pred novinare i izneo planove o saobraćaju, urbanizmu i dočeku Nove godine, uz niz kontradiktornih rokova i ljutnje na Zavod za zaštitu spomenika
Preuzimanjem „na sebe“ odgovornost za aferu Generalštab i obećavanjem amnestije Selakoviću i drugim potencijalnim osumnjičenim licima, Vučić hoće da se osigura da mu saradnici ne postanu svedoci-saradnici. Zato je spreman da razori sudsku granu vlasti
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.