Od napada na tužiteljku do političkog nasilja i godišnjice blokade jednog univerziteta - gde se i zbog čega sve u subotu održavaju protesti
Subotica, Novi Sad, Bačka Palanka i Niš u subotu (13. december) biće mesta u kojima će se protestovati.
U Subotici, ljudi će na ulice zbog napada na tužiteljku, dok će se u Novom Sadu i dalje u Bačkoj Palanci protestovati kako bi se obeležilo četiri meseca od političke brutalnosti i napada pirotehničkim sredstvima, ali i zbog brojnih drugih razloga.
U Nišu, studenti organizuju protest povodom godišnjice blokade tamošnjeg univerziteta.
Neformalna grupa sudija i tužilaca „Odbrana struke“ pozvala je kolege, strukovna udruženja i advokate na protest u subotu u podne, kod zgrade suda u Subotici, jer je zapaljen automobil tužiteljke Aleksandre Stojisavljevljević ispred njenog mesta stanovanja, čime je ozbiljno ugrožena njena i sigurnost njene porodice.
Kako su saopštili, protest organizuju povodom stalnih i sve ozbiljnijih napada na pravosuđe.
„Sudije i tužioci koji postupaju po zakonu i predstavljaju poslednju branu vladavine prava više se ne suočavaju samo sa brutalnim i sistematskim medijskim napadima i etiketiranjima, neprimerenim uticajem izvršne vlasti i interesnih grupa, uvredljivim kvalifikacijama i verbalnim napadima, već i sa ekstremnim napadima na njihovu sigurnost i imovinu“, ukazala je ova neformlana grupa.
Studenti u blokadi fakulteta u Subotici saopštili su da je protest koji se održava danas, 13. decembra, ispred suda u Subotici namenjen isključivo nosiocima pravosudnih funkcija – sudijama, tužiocima i advokatima, prenosi 021.
Paljenje automobila u Subotici: Uvod u fizičke napade na „neposlušne” tužioce i sudije?
Studenti u blokadi fakulteta u Novom Sadu organizuju protest pod nazivom „Jer je odgovornost put do pravde”.
Prema planu, građani se okupljaju u 12.30 časova u kampusu Univerziteta, javlja 021.
Nakon okupljanja kreće šetnja ulicama grada. Ići će se do policijske stanice Stari Grad, potom do Banovine, pa do Tužilaštva, nakon čega staju kod policijske uprave u Kralja Petra I, a krajnja adresa im je Železnička stanica.
Studenti su najavili i da će sa Železničke stanice krenuti u 15 časova i to do Bačke Palanke, kako bi podržali protest koji se tamo održava povodom četiri meseca od sukoba građana sa pristalicama Srpske napredne stranke, koje su pripadnici policije čuvali.
Među razlozima za protest navode nepravilnosti na lokalnim izborima u Sečnju, Negotinu i Mionici, te napade koje su zabeleženi na posmatrače, kontrolore, studente, novinare i građane, kao i nereagovanje policije.
Dodaju da je Žandarmerija branila pristalice SNS-a dok su u Ćacilendu puštali neprimerenu muziku kao provokaciju usmerenu ka Dijani Hrki.
Podsećaju na reagovanje policije u Bačkoj Palanci i Vrbasu, kada su pripadnici SNS-a pirotehnikom i drugim predmetima gađali demonstrante, dok pripadnici MUP-a nisu reagovali. Ukazuju i na optužbe protiv komandanta JZO Marka Krička, te pucanje iz pištolja u Novom Sadu, piše 021.
Neformalna grupa studenata Univerziteta u Nišu najavila je da će u subotu 13. decembra od 13 časova obeležiti godišnjice od početka blokade u zgradi Univerziteta.
Studenti najavljuju bogat program koji će obuhvatiti studentsku izložbu, štandove i prikupljanje materijala za novogodišnje paketiće, tribinu, kviz, dokumentarni film i muzičko veče.
