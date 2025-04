U danu kada je uhapšen kolumnista Peščanika Dejan Ilić, kada je četvoro ljudi uhapšeno zbog sumnje da su između 14. i 15. marta ove godine oštetili traktore koji su bili parkirani kod Pionirskog parka u Beogradu, Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je hapšenje Zorana Đajića.

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu izdao je obavezno uputstvo Posebnom tužiocu za visokotehnološki kriminal da naloži policiji da uhapsi Z. Ð. zbog postojanja, kako se navodi, osnova sumnje da je izvršio krivično delo Ugrožavanje sigurnosti predsednika Republike.

„Z.Ð. je, kako se sumnja, na svom profilu na društvenoj mreži Iks (X) uputio pretnje smrću predsedniku Republike, navodeći: ‘Moj stav je jasan – narod treba da izglasa smrtnu kaznu Vučiću – ne bih da se desi da ga neko kasnije pusti iz ludnice pa da opet krene da okuplja naciste i kriminalce oko sebe. Srbi imaju kratko pamćenje, pa za svaki slučaj – GLOGOV kolac pride!’“, navodi se u saoštenju Višeg javnog tužilaštva.

Ima li u objavi elemenata navedenog krivičnog dela?

Beogradski advokat Marko Pantić mišljenja je da se u ovakvoj objavi ne stiču svi elementi krivičnog dela Ugrožavanja sigurnosti predsednika Republike da bi ono postojalo.

„Moje je mišljenje, na osnovu aktuelne sudske prakse, da se u tom slučaju nisu stekli svi elementi za to krivično delo i da, ukoliko bi došlo do suđenja za to krivično delo, on ne bi mogao da bude osuđen. To govorim iz prakse kako moje, tako i iz drugih nekih slučajeva poznatih u medijima, gde su advokati pričali o tome“, objašnjava Pantić za „Vreme“.

Kako pojašnjava, dešavalo se da, na primer novinarima neko u virtuelnom svetu napiše „treba te ubiti” ili “treba te zaklati”, te da su mnoge optužbe bile odbačene i da je tužilaštvo bilo stanovišta da to nije pretnja.

„Nije pisalo ubiću te, već treba te ubiti, tako da nije direktna pretnja, već neko navodi šta bi nekome trebalo to da se desi. S tim u vezi smatram da ovo što je Đajić napisao, da se u toj objavi ne stiču obeležja ovog ili bilo kog drugog krivičnog dela.”

„Jedina institucija koja će da oceni da li je to krivično delo ili ne, je sud”, objašnjava Pantić.

Kako dodaje, ljudi koji deluju u javnom životu trebalo bi svakako da se uzdrže od takvih komentara.