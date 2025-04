Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu potvrdilo je da je priveden kolumnista Peščanika Dejan Ilić i da mu je određeno zadržavanje.

Kako je navedeno u saopštenju Tužilaštva, rešenje o zadržavanju okrivljenog D. I. doneto je zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Izazivanje panike i nereda na taj način što je u emisiji ‘Pokreni se’ koja se emitovala na televiziji ‘Nova’ 29. marta 2025. „na osnovu iznošenja lažnih tvrdnji izazvao paniku“.

Kako se dodaje, sporna je izjava: „Imate da birate – ili ćete tim ljudima otvoriti vrata da se sklone, a otvaranje vrata je ta prelazna vlada ili ćete se pomiriti sa tim da će teći krv ulicama, da ćemo izgubiti ne znam koliko života i ne znamo čije živote, da bismo se oslobodili njih.“

Tužilaštvo navodi da će „okrivljeni u zakonskom roku biti doveden u tužilaštvo kada će ga javni tužilac saslušati na sve okolnosti podnete krivične prijave, nakon čega će preduzeti dokazne radnje iz svoje nadležnosti, u cilju pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenja na zakonu zasnovane odluke“.

Dejan Ilić je 9. aprila uveče pozvan na razgovor u policijsku stanicu.

„Oni su izgleda, majka mi kaže, bili na mojoj adresi oko pola 10 uveče, da bi me oko pola 11 pozvali i rekli da dođem u policiju na razgovor. Rekao sam da je kasno i da ne bih da dolazim sam i u pola noći. Rekli su mi da pozovem advokata i da moram hitno da dođem“, kazao je Ilić ranije u četvrtak (10. april).

Kada je pitao šta je toliko hitno iz policije nisu dali objašnjenje, ali su ga sutradan ponovo pozvali i prijatan policijski službenik mu je, dodaje, rekao da je osumnjičen za izazivanje panike, ali da to nije ništa strašno.

„Ali, advokat mi je rekao da je to jako ozbiljno. Ići ću sa advokatom, pa ćemo videti“, dodao je on.

Osude zadržavanja

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) izrazilo je zabrinutost povodom zadržavanja publiciste i kolumniste Peščanika Dejana Ilića po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, ocenivši da ta reakcija tužilaštva predstavlja ozbiljan presedan i opasnu poruku za slobodu izražavanja u Srbiji.

Prema oceni NUNS-a, krivični progon zbog izgovorene političke ocene ili predikcije o mogućim posledicama društvenih i političkih procesa ne samo da je nesrazmeran, već je i protivzakonit u svetlu domaćih i međunarodnih normi koje garantuju slobodu mišljenja i govora.

U saopštenju NUNS podseća da su novinari, javni intelektualci i analitičari dužni da ukazuju na probleme u društvu, a da institucije moraju da garantuju bezbedno okruženje za njihovo slobodno izražavanje.

„Umesto toga, svedočimo sve češćim pokušajima da se kritički glasovi ućutkuju kroz zloupotrebu pravosuđa i selektivnu primenu zakona“, naveo je NUNS, dodajući da u demokratskom društvu neslaganje sa iznetim stavom ne sme biti osnov za krivični progon.

Udruženje je upozorilo da takvi potezi državnih organa imaju efekat zastrašivanja i odvraćanja od javnog angažmana, čime se dodatno urušava prostor za javnu debatu.

„Nezavisno udruženje novinara Srbije poziva nadležne institucije da hitno obustave postupke koji mogu predstavljati direktan udar na slobodu izražavanja, da deluju u skladu sa Ustavom Srbije i obavezama preuzetim međunarodnim dokumentima, kao i da prestanu da guše demokratski dijalog u društvu“, navodi se u saopštenju.

Oglasili se i predstavnici opozicije

Lider Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović izjavio je da je zadržavanje Ilića „čin režimske represije nad čovekom koji je pozvao na mirno rešenje krize u zemlji“.

On je istakao da je Ilić govorio da je za izlazak iz krize neophodno naći mirno rešenje, a da je prelazna vlada o kojoj je govorio moguć razlog Ilićevog privođenja.

Prema Lazovićevim rečima, neophodno je da kao društvo stanemo u odbranu ljudi poput Ilića koji u svojim medijskim nastupima predlažu rešenja za izlazak iz društvene krize.

Lazović je preneo stav predsednika Pokreta slobodnih građana Pavla Grbovića koji osuđuje Ilićevo privođenje i smatra da je to „nedopustiv teror koji se sprovodi nad politički nepodobnim ljudima, posebno ako uzmemo u obzir da je danas produžen pritvor aktivistima iz Novog Sada“.

Demokratska stranka (DS) osudila je represiju i privođenje kolumniste Dejana Ilića.

„Režim Aleksandra Vučića, u maniru svakog autokrate, pribegava zastrašivanju građana, intelektualaca i slobodnih ljudi, verujući da će batinom ugušiti pobunu dostojanstva“, ističe se u saopštenju DS-a.

U saopštenju se izražava uverenje da će Ilić biti pušten, kao i mnogi pre njega.

Ističe se da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pogrešno procenio duh građana Srbije, jer se više niko ne plaši.

„Režim koji hapsi intelektualce, kolumniste, studente i aktiviste – ne pada u tišini. Pada na ulici ili na glasanju kada izbori budu pošteni. Pada kad više niko ne pristaje da ćuti, a građani su prestali da ćute i da se plaše prevaranata“, navodi DS.

Stranka slobode i pravde (SSP) ocenila je da se policijski i medijski progon kolumniste Peščanika Dejana Ilića sprovodi po nalogu predsednika države Aleksandra Vučića.

„Prema razrađenom mehanizmu, kada neko argumentovano kritikuje režim, kreće medijski linč po tabloidima, a onda stiže poziv iz policije na informativni razgovor zbog izmišljenog krivičnog dela – širenje panike“, navodi se u saopštenju.

„Ovaj put su otišli korak dalje i doneli rešenje o zadržavanju koji je protiv svih pravila i zdravog razuma. Ovim je režim potvrdio da je ušao u završnu fazu, ostalo je samo još da počne da ubija neistomišljenike“, ukazuje SSP.

Mediji su ranije preneli da je Ilić pozvan na razgovor zbog rečenice: „Prelazna vlast mnogo je bolja nego krvoproliće na ulici“, koju je Ilić izneo početkom aprila u razgovoru na N1.

Nedelju dana kasnije, list „Politika“ je objavio da je „Dejan Ilić izneo u javnost uznemirujuće tvrdnje da samo prelazna vlada može sprečiti krvoproliće u Srbiji“. Iste večeri, Ilić je dobio poziv iz policije da dođe na razgovor. Rečeno mu je da je osumnjičen – zbog izazivanja panike.

Ko normalan može da doživi kao pretnju

Međutim, nastavlja Ilić, van konteksta u „Politici“ su to protumačili kao pretnju.

Policajac koji ga je zvao sinoć se više nije javio, ali ga je jutros zvao drugi, rekavši mu da je osumnjičen za krivično delo izazivanja panike.

„Rekao je da će tu biti i tužiteljka. I on je bio čovek beskrajno ljubazan i to mi predstavio kao ‘nikakav problem’. Pošto smo naučili tokom ovih godina da ništa nije tako bezazleno, pozvao sam advokata koji i je rekao da je to jako ozbiljno i da mora da se dobro razmisli kako da se postupi“, rekao je.

Ilić navodi da će otići na razgovor sa advokatom.

„Mislim da su oni (vlast) van sebe i traže neprijatelje na sve strane. Nekako mi je potpuno fantastično da neko u meni vidi neprijatelja. I ako je tako, onda oni zaista više niti imaju koga da proglase za neprijatelja, niti imaju gde da udaraju. Da oni nasumice hvataju šta god, ali čak i taj mali isečak iz tog razgovora, kad bolje pogledaš, vidiš da je to poziv na mirno rešenje, a ne nekakva pretnja“, protumačio je.

Kaže da ne zna zašto vlast to radi – „sve vreme se pozivaju na mirno rešenje, a oni sve više zatežu“.

„Ali su oni očigledno ušli u novu fazu, to je jasno kao dan i to će biti neka faza sa mnogo više nasilja, mnogo više pretnji, mnogo više privođenja. Ne znam kako će se to završiti. Mislim da svi akteri u ovoj pobuni to moraju da uzmu u obzir, ali i da mi nemamo čak ni mnogo vremena za dogovore. Da moraju jako brzo da se nađu rešenja. Sad ću opet upotrebiti reč zbog koje bi neko mogao da mi kaže da pretim ili izazivam paniku – ali ceo taj front bi morao da postane ujedinjen, stane naspram režima i kaže ‘mi smo za mirno rešenje, ovo je način da izađemo iz svega ovoga, mi vam pružamo ruku, a na vama je odgovornost za sve što će se nadalje dogoditi’“, kazao je.