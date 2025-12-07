Vrhovno javno tužilaštvo saopštilo je da će u najkraćem roku podneti tužbe nadležnom sudu radi utvrđivanja novinarske i izdavačke odgovornosti portala Kurir.rs, Informer.rs i drugih medija koji su, kako navode, protivno zakonu objavljivali netačne informacije o radu VJT

Vrhovno javno tužilaštvo najavilo je da će preko svog zakonskog zastupnika u najkraćem mogućem roku podneti odgovarajuće tužbe nadležnom sudu za utvrđivanje novinarske i izdavačke odgovornosti portala Kurir.rs i Informer.rs, kao i svih drugih medija koji su „protivno zakonu objavljivali lažne informacije o radu VJT“.

VJT precizira da se tužbe odnose pre svega na tekst objavljen na portalu kurir.rs pod naslovom „Dolovac obmanula javnost u Srbiji? Sajt Eurodžasta ne potvrđuje njena haška saopštenja“, kao i na one koji su preneli taj tekst ili neke njegove delove, predstavljajući ih kao istinite.

„Neukost i neznanje u pribavljanju informacija novinara i odgovornog urednika internet portala informer.rs, kurir.rs, kao i drugih medija koji su eventualno preneli navedenu lažnu informaciju, ne mogu biti opravdanje za krajnje zlonamernu i lažnu dilemu tj. informaciju koju su plasirali radi namerno pogrešnog informisanja javnosti u Srbiji i nastavka negativne i huškačke kampanje protiv Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac i Vrhovnog javnog tužilaštva Republike Srbije“, navodi se u saopštenju Vrhovnog javnog tužilštva.