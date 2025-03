Hamas, organizacija koju Sjedinjene Američke Države (SAD) smatraju terorističkom, saopštila je u četvrtak (6. mart) da pretnje predsednika SAD Donalda Trampa ohrabruju Izrael da odustane od sporazuma o prekidu vatre u Gazi, prenosi Glas Amerike.

Saopštenje je usledilo dan pošto je Tramp rekao da će „biti pakao” ako Hamas ne oslobodi preostale taoce koje drže u Gazi.

„Oslobodite sve taoce sada, a ne kasnije, i odmah vratite sva mrtva tela ljudi koje ste ubili, ili je za vas gotovo”, napisao je Tramp u poruci na društvenim mrežama.

Kako je dodao, „samo bolesni i uvrnuti ljudi čuvaju tela, a vi ste bolesni i uvrnuti! Šaljem Izraelu sve što je potrebno da završi posao, nijedan član Hamasa neće biti bezbedan ako ne uradite kako ja kažem”, napisao je Tramp naglašavajući da je to „poslednje upozorenje”.

Narodu Gaze je poručio: „Lepa budućnost vas čeka, ali ne ako držite taoce. Ako to uradite, mrtvi ste! Donesite pametnu odluku. Oslobodite taoce sada, ili će platiti paklom kasnije!”, napisao je Tramp na društvenoj mreži Iks (X).

„‘Shalom Hamas’ means Hello and Goodbye – You can choose. Release all of the Hostages now, not later, and immediately return all of the dead bodies of the people you murdered, or it is OVER for you. Only sick and twisted people keep bodies, and you are sick and twisted! I am… pic.twitter.com/88EjVAyWAe

— President Donald J. Trump (@POTUS) March 5, 2025