U Srbiji su u 16 časova najtopliji gradovi bili Ćuprija, Niš i Negotin, gde je izmereno 40 stepeni, objavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Stepen manje izmereno je u Leskovcu, Kraljevu, Somboru, Novom Sadu, Kruševcu i Velikom Gradištu. U Zrenjaninu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Beogradu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci i Kuršumliju izmereneo je 38 stepeni.

Najprijatnije je bilo u Sjenici – 22 stepena, Kopaoniku – 23 i na Zlatiboru – 30 stepeni.

Potrošnja struje

Posledice velike vrućine odrazile su se i na elektroenergetski sistem u Srbiji.

Naime, potrošnja električne energije za oko 30 odsto veća nego u istom periodu prošle godine, uz ocenu da je elektroenergetski sistem stabilan.

Vršilac dužnosti direktora Elektrodistribucije Srbije Biljana Komnenić izjavila je u Kraljevu, tokom obilaska radova na reviziji trafostanice, da elektroenergetski objekti dobro funkcionišu i pored toga što su prosečne temperature i za petnaestak stepeni više nego u istom periodu 2023. godine.

Navigacija u automobilu nam je zakazala zbog velike vrućine, pa me još više raduje što naše trafostanice, u kojima ima i osetljive opreme, pokazuju pouzdanost i u ovim tropskim danima. Bez obzira na to, ekipe su spremne da reaguju ako za to bude potrebe, rekla je Komnenić.

Za 24 sata 135 požara

U Srbiji je u prethodna 24 sata evidentirano 135 požara na otvorenom prostoru, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Angažovano je 416 vatrogasaca-spasilaca sa 180 vozila, sedam pripadnika Helikopterske jedinice MUP, kao i 15 pripadnika specijalizovanih jedinica civilne zaštite za gašenje požara i veliki broj pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava, šumara i meštana. Radom pripadnika Sektora za vanredne situacije (SVS), veći požari na teritoriji Pčinjskog okruga u mestima Dobrosin, Sebrat i Brnjare, kao i u Nišavskom okrugu u naselju „9. maj“ su ugašeni.

Požari na otvorenom prostoru u mestima Borjanice opština Priboj, Rastovac opština Kosjerić, Crnoklište grad Pirot, u Beočinu, u selu Mosna opština Majdanpek-Donji Milanovac, selu Zlot kod Bora i Neresnica opština Kučevo su lokalizovani i radi se njihovo dogašivanje.

Zbog nepristupačnog terena, geografske konfiguracije i vetra promenljivog pravca i intenziteta, u mestu Gonje, opština Sjenica, gde gori oko 100 hektara četinarske šume, osim pripadnika SVS angažovana je i Helikopterska jedinica sa helikopterom „Super puma“ koji je od jutros izbacio oko 52 tone vode na opožarenu površinu.

