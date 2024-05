Jutros u 5.40 na prilaznom putu koji od Mladenovca vodi ka auto-putu i petlji Mali Požarevac, poginuo je vozač putničkog vozila, u sudaru u kome su učestvovali autobus na prigradskoj liniji 493 i putnički automobil.

Na lice mesta stigle su tri ekipe Hitne pomoći iz Mladenovca. Na sreću većina putnika je sa lakšim povredama, navodi RTS. U Urgentni centar dovezeno 39 osoba, od kojih su četiri teže povređene.

Policija trenutno reguliše saobraćaj na toj deonici koji je usporen, a vozila se preusmeravaju preko Malog Popovića.

Pričinjena je velika materijalna šteta. Takođe, prednji deo autobusa je smrskan, a delovi su rasuti svuda po putu. U pitanju je autobus „Laste“.

Policija trenutno reguliše saobraćaj na toj deonici koji je usporen, dok se vozila preusmeravaju preko Malog Popovića.

Foto:Tanjug / Vladimir Šporčić Policija preusmerava saobraćaj

Dačić: Za nesreću kod Mladenovca verovatno kriv vozač

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačići rekao je danas da je, prema prvim izveštajima saobraćajne policije za nesreću kod Mladenovca, u kojoj je poginula jedna osoba, a više od 30 povređeno, verovatno kriv vozač automobila koji se sudario sa autobusom.

Dačić je precizirao da je, prema informacijama koje je dobio od policije, vozač automobila skrenuo u suprotnu traku i udario direktno u autobus.

On je, gostujući na Tv Pink, naglasio da je uviđaj još u toku.

„Uvek kada iznesem takvu informaciju moram da kažem da je to informacija koju dobijem od policije. Videče se da li će uviđaj tako to pokazati ili ne“, rekao je on.

Apelovao je na sve učesnike u saobraćaju da budu veoma oprezni i naveo da je već nekoliko dana u toku pojačana kontrola u saobraćaja.

Foto: Tanjug / Vladimir Šporčić Autobus Laste

Lončar posetio povređene

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar posetio je povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Malog Požarevca.

Lončar je izjavio da su četiri osobe teže povređene.

„Primljeno je 39 osoba, njih četvoro ima ozbiljne povrede. Četvoro će sigurno biti zadržani, a za ostale ćemo znati nakon dijagnostike koja je u toku“, rekao je ministar zdravlja medijima.

Foto: Tanjug / Vladimir Šporčić Uviđaj u toku

Vesić: Menjamo zakon, nulta tolerancija za bahate vozače

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić je poručio, povodom nesreće kod Mladenovca, da ministarstvo na čijem je čelu sa MUP-om mesecima radi na izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja, kojima će znatno biti pooštrene kazne za bahate vozače i one koji ne poštuju propise.

„Vreme je da za one koji se bahato ponašaju u saobraćaju predvidimo meru oduzimanja automobila, mislim na one koji voze suprotnom stranom auto-puta, koji brzo voze u naseljenom mestu, zonama škola i pešačkog prelaza. Zabraniće se i preticanje kamiona na auto-putu, ali i da kamioni da imaju rasuti teret, nepokriven ciradom“, rekao je Vesić,

Podsećamo, samo pre osam dana, u sudaru kamiona i autobusa u mestu Stubline kod Obrenovca poginula je jedna osoba, a 20 ih je povređeno. Tada je poginuo vozač autobusa.