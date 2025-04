Javni servis nije poslao nijednu ekipu da izveštava sa studentske biciklističke ture do Strazbura, rekao je Viktor Đorđioski, student Elektrotehničkog fakulteta u „Utisku nedelje“ na TV Nova S.

„RTS nije poslao nijednu ekipu da izveštava, iako je veliki deo Srbije bio zainteresovan da prati šta se dešava na našem putu. Ali su tražili od studenata, naših medijskih timova koji su nas pratili, da im spreme materijal i pošalju im. Naša koleginica je to redovno radila i slala im. A oni za to potpišu njihove kamermane i to je ostalo tako sve dok se ona nije žalila i pripretila tužbom. Tek tada su potpisali kao autora Studente u blokadi. Ne samo da ne rade svoj posao, već krše sve norme, postali su stvarno bezobzirni”, kaže on.

Studenti biciklisti su pedalali do Strazbura jer u Srbiji ne postoji adekvatno telo koje može da prati rad Javnog servisa, rekao je student Medicinskog fakulteta Bogdan Jelača.

„Rekli smo da će blokada trajati dok se ne objave konkursi za sastav REM-a. Mislim da je dovoljno ljudi svesno šta se dešava i da prate kako neko o nama govori i priča. To tako ne bi trebalo da izgleda u javnosti i medijima”, objašnjava Jelača.

Studenti u blokadi i građani koji ih podržavaju nastavili su da blokiraju zgrade Radio-televizije Srbije u Takovskoj ulici i na Košutnjaku. RTS je zbog otežanih okolnosti rada izazvanih blokadom primoran da prilagodi programsku šemu, a podneta je krivična prijava Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu protiv N. N. lica i zatraženo reagovanje međunarodnih institucija.

„Mi ćemo stati uz naše profesore i rektore“

Dve nedelje nakon što je ministar i visoki funkcioner SNS-a Darko Glišić zahtevao hapšenje rektora BU Vladana Đokića, on je pozvan na informativni razgovor. Upitani da li ih takvi događaji dovode do očaja oni su u emisiji rekli:

„Blokade su pokrenuli studenti i studenti vode ovu borbu. Na većini fakulteta podržali su nas dekani i rektori, i to je velika stvar, to nam daje vetar u leđa. Međutim, sve blokade su pokrenuli studenti, a sve optužbe da nas dekani i rektori vode su laž. To nije tačno“, rekao je Viktor Đorđioski.

On je istakao i da se čini da ova vlada predstavlja kaznenu ekspediciju za sve što se dešava. Kako je rekao, pravi izazov je napraviti goru vladu od prethodne, što nije posao za svakoga. Takođe, sumnja u to da je premijer Đuro Macut, kao neko ko podržava SNS, sposoban da ispuni studentske zahteve i menja situaciju u zemlji.

„Mi ćemo stati uz naše profesore i rektore. Kao što su oni nas podržali, tako ćemo i mi njih. Jedni bez drugih ne možemo da postojimo – ne postoji profesor bez studenta, a ni student bez profesora”, dodala je Sofija Janković, studentkinja Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.