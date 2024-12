Američki milijarder Ilon Mask objavio je da je njegova privatna satelitska internet mreža Starlink sada operativna na teritoriji Kosova.

Mask, vlasnik američke svemirske kompanije SpaceX, napisao je 21. decembra uveče na mreži X: „Starlink-ov brzi internet sa malim kašnjenjem je sada dostupan na Kosovu!“

Starlink’s high-speed, low-latency internet is now available in Kosovo! 🛰️🇽🇰❤️ → https://t.co/G1myzWJQ6j pic.twitter.com/55sQa88sNX

— Starlink (@Starlink) December 21, 2024