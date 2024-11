U tragediji u Novom Sadu gde se obrušila nadstrešnica iznad ulaznih vrata Železničke stanice poginulo je 14 osoba.

U Kliničkom centru Vojvodine nalazi se troje ljudi, dve žene i muškarac i svi su u vrlo teškom stanju i životno su ugroženi.

Mladiću od 18 godina je amputirana noga.

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić izjavio je da je više od 30 ljudi povređeno.

Vesić: Nadstrešnica nije bila rekonstruisana

Ministar za infrastrukturu Goran Vesić rekao je da nadstrešnica Železničke stanice u Novom Sadu, koja se danas urušila i tom prilikom je stradalo 11 ljudi, nije rekonstruisana, što se, kako kaže, može videti iz građevinske dozvole.

„Ovaj deo stanice nije rekonstruisan i to možete da vidite iz građevinske dozvole, da se utvrdi ko je mogao da kaže da je bezbedno i da nije potrebna rekonstrukcija, tačno je da nadstrešnica nije rekonstruisana“, rekao je Vesić.

Akcenat na spasavanju, ne na odgovornosti

Na pitanje novinara ko je odgovoran za nesreću ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je to nije pitanje na koje za sada može da se pruži odgovor i da sada akcenat treba da bude na spasavanju ljudi ispod ruševina.

Premijer Srbije Miloš Vučević rekao je da je ovo jedan od najtežih dana u posleratnoj istoriji Novog Sada i užasna tragedija. On je u ime Vlade i svih građana Srbije izrazio saučešće porodicama stradalih i zahvalio svim spasiocima koji se bore da pomognu ljudima pod ruševinama.

Foto: Tanjug/ Nenad Mihajlović Premijer Miloš Vučević

„Insistiraćemo da se pronađu odgovorni i da odgovaraju oni koji su morali voditi računa o stanju konstrukcije i koji su morali da obaveste nadležne da određene stvari moraju da se poprave“, rekao je Vučević.

Vlada je proglasila je 2. novembar za Dan žalosti u Srbiji.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je saučešće predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i porodicama stradalih u nesreći u Novom Sadu i naveo da će 2. novembra u Republici Srpskoj biti dan žalosti.

„Izražavam iskreno saučešće u ime Republike Srpske i u svoje ime Vučiću i porodicama stradalih u nesreći u Novom Sadu. Žalimo za žrtvama i saosećamo s bolom njihovih porodica. Sutra će u Republici Srpskoj biti proglašen dan žalosti“, naveo je Dodik.

Tužilac preduzima sve mere

U Infrastrukturama železnice Srbije kažu da nadstrešnica Železničke stanice u Novom Sadu nije bila predmet rekonstrukcije u okviru radova na obnovi stanične zgrade kao deo projekta izgradnje brze pruge Novi Sad-Subotica. Kažu da je u okviru rekonstrukcije rađena unutrašnjost stanice, krov i fasada iznad i ispod nadstrešnice.

Javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu obavlja uviđaj zajedno sa policijom, nadležnim inspektorima i drugim službama kod zgrade Železničke stanice gde se urušila nadstrešnica. Tužilac preduzima sve mere i radnje u skladu sa zakonom, radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti u vezi sa uzrokom nastanka tog događaja.

Šta još ne znamo?

Ne znamo šta je dovelo do rušenja nadstrešnice.

Ne znamo zašto nadstrešnica nije rekonstruisana.

Ne znamo kako je moguće da stanica bude svečano otvorena a da nadstrešnica nije rekonstruisana.

Ne znamo da li će neki državni zvaničnik podneti ostavku zbog moralne odgovornosti zbog ove nesreće.

I unutrašnji radovi mogli da oslabe nadstrešnicu

Građevinski inženjer Vladimir Tijanić izjavio je za N1 da je moguće da se tokom radova koji su vršeni unutar zgrade stanice u Novom Sadu desila neka promena u konstrukciji i da je to uzrokovalo i obrušavanje nadstrešnice.

On je dodao za sada može da se kaže da je u pitanju ono što se stručno naziva „krti lom“. Do toga je moglo da dovede više faktora: jedan faktor je greška izvođača, drugi faktor je greška projektanta, ali je to trebalo da bude primećeno u nekoj ranijoj fazi i trebalo je da se reaguje.

Povodom navoda da radovi nisu izvođeni na nadstrešnici, već da su rađeni samo na unutar zgrade, Tijanić je rekao da je moglo da se dogodi da se tokom unutrašnjih radova, pošto je nadstrešnica konzolno naslonjena, desi neka promena i da je to dovelo do slabljenja i obrušavanja.

Povodom izjave Mirana Pogačara da su građani primećivali da su bile pukotine na nadstrešnici prethodnih dana, Tijanić je rekao da u slučaju kad se dese pukotine na objektima u javnoj upotrebi tamo ljudi ne bi smeli da borave. Dodao je da su izvođači radova i druge inspekcije trebalo momentalno da izađu na teren i konstatuju da su se desili problemi i promene i da odmah reaguju bez ikakvih čekanja da se nešto ovako desi.

Četiri osnovna koraka

Građevinski inženjer Aleksandar Opsenica izjavio je FoNetu da postoje četiri osnovna koraka i procedure i da je u svakom od njih neko mogao da napravi grešku koja je na kraju dovela do rušenja nadstrešnice na Železnoj stanici u Novom Sadu.

On je podsetio da je rekosntrukcija Železničke stanice trajala dve-tri godine, ali da ne znamo šta je sve u sklopu toga urađeno i da li je cilj bio da se uradi nešto kvalitetno i funkcionalno ili samo „šminka“.

„Znamo šta je epilog, ali da bi se došlo do odgovora na pitanje ko je kriv, ima puno učesnika u zanatskom smislu. Rađeno je po projektu, odabran je izvođač po nekoj ponudi, nadzor je to trebalo da iskontroliše i to je trebalo da se preda naručiocu sa upotrebnom dozvolom. To su četirti osnovna koraka, a na svakom je neko mogao da pogreši“, naveo je Opsenica.