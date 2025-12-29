Po završetku izbornog dana na ulicama Severne Mitrovice vladao je muk. Sprska lista ništa nije slavila, iako tvrdi da je osvojila svih 10 mesta u kosovskoj Skupštini. Samoopredeljenje Aljbina Kurtija proglasilo je „istorijsku pobedu“

U nedelju (28. decembar) održani su vanredni parlamentarni izbori na Kosovu. Ovo su treći izbori ove godine, a drugi parlamentarni jern Aljbin Kurti nije uspeo da formira Vladu. Redovni lokalni izbori održani su 9. februara ove godine.

U centru Severne Mitrovice nisu se, kao inače posle izbora, vijorile srpske zastave, niti su se slušale pesme poput „Gnezdo orlovo“. Izostalo je tradicionalno slavlje ulicama grada iako su na vanrednoj konferenciji za medije iz Srpske liste saopštili da su prema preliminarnim podacima osvojili svih 10 mandata.

Međutim, predsednik Srpske liste dr Zlatan Elek više puta je naglasio da su to preliminarni rezultati, a da oni imaju informaciju da je „Kurti ponovo pomogao Rašiću u osvajanju glasova“, te da zbog toga ne mogu da tvrde koji će rezultat biti dok se ne oglasi Centralna izborna komisija Kosova (CIK).

Na prethodnim izborima raspored mandata bio je takav da je Srpska lista osvojila devet od 10 poslaničkih mesta koji su rezervisani za srpsku zajednicu u kosovskoj Skupštini od ukupno 120 mesta. Jedan mandat dobila je stranka Za slobodu pravdu i opstanak Nenada Rašića.

Prema preliminarnim podacima CIK-a izlaznost je bila 44,99 odsto.

Na osnovu 99,26 odsto obrađenih glasova Srpska lista osvojila je 41.335 glasova, dok je stranka Za slobodu pravdu i opstanak osvojila 4.601 glas.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u emisiji Hit Tvit na TV Pink-u izjavio da je „pobeda takva da je u srpskim sredinama na Kosovu Srpska lista nesumnjivo osvojila svih 10 mandata“.

Kurti slavi „istorijsku pobedu“

Predsednik Pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti proglasio je pobedu svoje stranke, rekavši da je ona na putu da postane „najveća ikada u istoriji Kosova“, te da će čim rezultati budu vertifikovani formirati institucije i nastaviti sa „dobrim radom“.

Preliminarni rezultati CIK-a pokazuju da je Samoopredeljenje osvojilo 49,30 odsto. Demokaratska partija Kosova (PDK) 21,01 odsto, Demokratski savez Kosova (LDK) 13,59 odsto, a Alijansa za budućnost Kosova 5,68 odsto.

„Koha“ piše da je Samoopredeljenje sa partnerima osvojilo skoro 50 odsto poslaničkih mesta, te da im je dovoljna samo saradnja sa partijama manjinskih zajednica kako bi formiralo Vladu.

Zašto Srbi ne glasaju za albanske partije

U Severnoj Mitrovici izlaznost je bila 42,48 odsto, u Zvečanu 35,03 odsto što je znatno manje nego na februarskim kada je glasalo 52,94 odsto. U Zubinom Potoku glasalo je 56,45 odsto nešto više od jedan odsto građana nego u februaru i, u Lepsoaviću 56,35 odsto.

Tokom prethodnih dana se činilo da Srbi uglavnom nisu zainteresovani za ove izbore. Međutim, na osnovu podataka CIK-a reklo bi se da to nije tako.

Jedan građanin sa severa Kosova koji nije izašao da glasa za „Vreme“ kaže da, iako nije glasao za srpske partije, nikada svoj glas ne bi dao nijednoj albanskoj strancii da je o tome „suludo“ diskutovati.

„Iako su Srbi formalno deo kosovskog sistema, oni nikada nisu i nikada neće moći da ga prihvate u potpunosti“, priča on a da su od 2013. godine do danas „nasilno gurani u kosovski sistem“ i da ih nisu pitali ni za šta.

„Koliko god da su velike razlike u političkim programima albanskih stranaka, jedna nit ih sve spaja – najblaže rečeno to je nespremnost da prihvate srpsku zajednicu kao ravnopravni i važan deo kosovskog društva. Upravo u tome i leži odgovor zašto Srbi ne glasaju za albanske stranke u slučaju da ne mogu da pronađu odgovarajućeg predstavnika iz srpske zajednice“, ukazuje naš sagovornik.

Još jedna Mitrovčanka koja nije izašla na birališta nam govori da glasanje za albanske stranke ne dolazi u obzir zato što one ne brinu o građanima srpske nacionalnosti.

„Sve što govore tiče se isključivo albanske zajednice. Ni u kom slučaju se ne uzimaju u obzir specifičnosti situacije u kojoj se nalazi srpska zajednica, kao ni njihove potrebe. Eto zato ne postoji mogućnost da glasam za njih“, kađe naša sagovornica.

Nešto oko jedanaest sati uveče, nakon konferencije za medije Srpske liste, ulice Severne Mitrovice ostale su prazne. Sa druge strane Ibra komšije su uz muziku pevale na novogodišnjem vašaru koji je postavljen na šetalištu u Južnoj Mitrovici. Navodno to nema veze sa proslavom pobede Aljbina Kurtija, objasnio je jedan Albanac.

