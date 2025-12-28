Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu održavaju se danas. Kosovo nema formiranu Vladu gotovo godinu dana. Građani Severne Mitrovice išli su na kolektivno glasanje, ali nisu bili raspoloženi za ragovor sa medijima

Na Kosovu se danas (28. decembar) održavaju vanredni parlamentarni izbori. Prethodni redovni parlamentarni izbori održani su 9. februara ove godine. Nakon višemesečne blokade Skupštine Kosova i, nakon neuspela dva pokušaja formiranja Vlade kosovska predsednica Vjosa Osmani raspisala je vanredne parlamentarne izbore.

Foto: Milica Srejić/Vreme Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu 2025.

Birališta su otvorena od 7 časova za birače. Iz srpske zajednice na izborima su se kandidovale tri liste: Srpska lista, Za slobodu pravdu i opstanak i Kosovski savez. Za njih je u kosovskoj skupštini rezervisano 10 poslaničkih mesta od ukupno 120.

Na prethodnim izborima najviše glasova ponelo je Samoopredeljenje čiji je lider Aljbin Kurti. Ipak, nedovoljno kako bi formirali Vladu. Dok je Srpska lista osvojila 9 mandata, a Nenad Rašić, lider stranke Za slobodu pravdu i opstanak jedan mandat. Bez obzira na to, prilikom konstituisanja Skupštine Kosova Rašić je tada izabran za potpredsednika Skupštine iz redova srpske zajednice.

Letargija i kolektivno glasanje u Severnoj Mitrovici

Na zidovima kafića „Vuk“ poznatijeg u Severnoj Mitrovici kao „Grej“, a koji je proteklih godina je povezivan sa istoimenim restoranom (koji je plombiran aprila 2024) u vlasništvu Milana Radoičića, postavljene su dve zastave države Srbije. Iznad tog kafića je sedište Srpske liste.

Održano je tradicionalno kolektivno glasanje za Srpsku listu. Simpatizeri ove stranke okupili su se ispred sedišta Srpske liste na šetalištu, te su zajedno sa predsednikom Srpske liste i v. d. direktorom Kliničko bolničkog centra Kosovska Mitrovica Zlatanom Elekom krenuli na kolektivno glasanje.

Građani nisu bili raspoloženi za razgovor sa novinarima. Dok je na terenu primetno značajno manje prisustvo medija nego što je bio slučaj za lokalne izbore koji su bili značajni zbog pitanja povratka Srba u lokalne samouprave.

Pre održavanja izbora u razgovoru sa mladim Srbima reporterka je uglavnom dobijala odgovore da nisu zainteresovani za ove izbore.

Jedan od posmatrača izbora iz civilnog sektora ispred Demokratije na delu, Dušan Radaković obratio se medijima dva sata nakon otvaranja biračkih mesta i rekao da izborno jutro prolazi mirno.

Prema njegovom mišljenju nepravilnost je načinjena u Tehničkoj školi u Severnoj Mitrovici gde on glasa jer većinu članova biračkog odbora čine Albanci koji ne govore srpski jezik.

Foto: Milica Srejić/Vreme Dušan Radaković, izborni posmatrač ispred Demokratije na delu

„Od pet članova biračkog odbora četiri člana su bila albanske nacionalnosti”, ukazuje Radaković.

Naglasio je da je on imao problem na svom biračkom mestu da se sporazume sa ljudima kako bi glasao, iako govori albanski jezik. „Zamislite nekoga ko ne zna reč albanskog kako će se snaći. Na tom biračkom mestu je 95 odsto birača srpske nacionalnosti”, zaključio je Radaković.

Srpski mediji bez problema sa CIK-om

U ovom izbronom ciklusu srpski mediji nisu imali problema prilikom akreditacije za izbore kao što je to bio slučaj u oktobru za lokalne kada Centralna izbrona komisija Kosova (CIK) nije akreditovao nijedan srpski medij.

Ipak, uz akreditacije pojedinim novinarima je u ovom izbornom ciklusu CIK poslao letke samo na albanskom jeziku gde se ukratko pojašnjavaju obaveze i pravila za posmatrače. Takve brošure u oktobru novinari koji izveštavaju na srpskom jeziku su dobijali prevedene.

Prema Zakonu o upotrebi jezika, članom broj jedan propisan je ravnopravni status albanskog i srpskog jezika kao službenih jezika Kosova, te jednaka prava za njihovu upotrebu u svim institucijama Kosova.

Predizborna kampanja

S obzirom na to da su se nedavno završili lokalni izbori, te da su početkom decembra gradonačelnici položili zakletve u većini opština kampanja za vanredne izbore trajala je kratko zbog ograničenog vremena.

U Severnoj Mitrovici kampanja je počela tradicionalno održavanjem predizborne konvencije Srpske liste. Govori su bili slični kao i u prethodnoj kampanji. Kandidati su se pozivali na očuvanje „jedinstva“, te „borbom za opstanak i ostanak na ovim prostorima“.

Kada su počeli da pozivaju poimence kandidate Srpske liste da se pridruže na bini građani su u velikom broju počeli da odlaze svojim kućama.

Istog dana Aljbin Kurti otvorio je drugi novoizgrađeni most koji spaja Severnu i Južnu Mitrovicu, a koji se nalazi pored glavnog mosta na Ibru.

Tom prilikom reporteri su zatekli manjak šrafova na ogradama, te se jedan deo ograde ljuljao. Više očevidaca u tom trenutku govorilo je o tome da ograda i pločica ujutru gotovo da nije bilo, stoga su radnici imali pune ruke posla do 16 časova kada je došao premijer u tehničkom mandatu.

Predizbornu kampanju takođe je obeležilo i to što je dvoje kandidata napustilo stranku Nenada Rašića, Za slobodu pravdu i opstanak. Jedna od kandidatkinja, Gordana Mihajlović po izlasku je rekla da je „jedina politika koja garantuje opstanak Srba na Kosovu politika koju vodu predsednik Srbije Aleksandar Vučić“.