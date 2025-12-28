Studenti u blokadi

28.decembar 2025. M. L. J.

Potpisi za izbore: Gde možete da podržite studente

Detaljan spisak lokacija objavili su studenti. Oni organizuju veliku akciju pod sloganom „Raspiši pobedu“, a tokom nedelje, 28. decembra, prikupljaju potpise. Podrška studentima znači podršku raspisivanju vanrednih izbora