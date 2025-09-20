Akreditovani novinari, koji će pratiti Vojnu paradu, ne mogu „tek tako“ da se pojave u masi kod Palate Srbija

Tri sata pred početak događaja i 12 kilometara dalje – moraju da se pojave novinari ako žele da izveštavaju sa „Snage jedinstva“, odnosno Vojne parade, koju režim organizuje. Novinari su morali da se prijave za akreditacije, što je ubičajena procedura.

Iako se parada održava sa početkom u 11 časova, na prostoru kod Palate Srbija na Novom Beogradu, u subotu ujutru ne mogu da se pojave na samoj paradi, već je nephodno da dođu u kasarnu „Topčider“ u Bulevaru Patrijarha Pavla i to „najkasnije do 8.00 časova radi neophodnih priprema“, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Odatle će ih vojska sprovesti do Palate Srbija, a zatim i vratiti.

„Samostalan dolazak medijskih ekipa na lokaciju ispred Palate Srbija neće biti moguć“, dodali su.

Iako se novinar „Vremena“ već akreditovao na vreme, redakcija je pozvala naknadno, kada je već istekao rok da pita da li je moguće akreditovati još jednog novinara. Potpukovnik Milan Gujanica odgovorio je pitanje da li je moguće prijaviti se u poslednjem trenutku, odnosno posle roka što je Ministarstvo dalo, a to je sreda u 16 časova:

„Poslednji trenutak je bio 15.59“, odgovorio je on.

Iz resornog Ministarstva su još saopštili da „predstavnici medija koji nisu akreditovani neće moći da medijski prate navedeni događaj“, što nije najjasnije – da li to znači da novinari neće smeti da izveštavaju sa javnog događaja koji se održava napolju?