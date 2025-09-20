Sudski procesi
Hapšenja, optužnice, razgovori: Pravosuđe je silovito krenulo na studente
Združeno i zaverenički upregli su sve moguće snage bezbednosne i pravne karike režima da što više studenata zadrže iza rešetaka
Akreditovani novinari, koji će pratiti Vojnu paradu, ne mogu „tek tako“ da se pojave u masi kod Palate Srbija
Tri sata pred početak događaja i 12 kilometara dalje – moraju da se pojave novinari ako žele da izveštavaju sa „Snage jedinstva“, odnosno Vojne parade, koju režim organizuje. Novinari su morali da se prijave za akreditacije, što je ubičajena procedura.
Iako se parada održava sa početkom u 11 časova, na prostoru kod Palate Srbija na Novom Beogradu, u subotu ujutru ne mogu da se pojave na samoj paradi, već je nephodno da dođu u kasarnu „Topčider“ u Bulevaru Patrijarha Pavla i to „najkasnije do 8.00 časova radi neophodnih priprema“, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Odatle će ih vojska sprovesti do Palate Srbija, a zatim i vratiti.
„Samostalan dolazak medijskih ekipa na lokaciju ispred Palate Srbija neće biti moguć“, dodali su.
Iako se novinar „Vremena“ već akreditovao na vreme, redakcija je pozvala naknadno, kada je već istekao rok da pita da li je moguće akreditovati još jednog novinara. Potpukovnik Milan Gujanica odgovorio je pitanje da li je moguće prijaviti se u poslednjem trenutku, odnosno posle roka što je Ministarstvo dalo, a to je sreda u 16 časova:
„Poslednji trenutak je bio 15.59“, odgovorio je on.
Iz resornog Ministarstva su još saopštili da „predstavnici medija koji nisu akreditovani neće moći da medijski prate navedeni događaj“, što nije najjasnije – da li to znači da novinari neće smeti da izveštavaju sa javnog događaja koji se održava napolju?
Sve u duhu „snage jedinstva“ Policijska brigada i Žandarmerija preprečile su put studentima koji su pošli na vojnu paradu i građanima koji su im se priključili. Došlo je do jurnjave po blokovima
Novinaru “Vremena” koji trideset godina prati vojsku nije odobrena akreditacija za vojnu paradu “Snaga jedinstva”. Ali su svečane pozivnice zato dobili višestruko osuđivani kriminalci, ratni profiteri i dezerteri, ubice, penzionisani oficiri koji ratišta nisu videli, samozvani vojni analitičari i slične pojave
Studenti u blokadi saopštili da će se danas, 20. septembra, u 10 sati okupiti na kružnom toku kod opštine Novi Beograd, pod parolom „Sloboda je najskuplja srpska reč“
Vojna parada u Beogradu održava se 20. septembra kod Palate Srbija na Novom Beogradu. Kad parada počinje, ko na njoj učestvuje, kakva su pravila za prisustvo
