Vojna parada u Beogradu održava se 20. septembra kod Palate Srbija na Novom Beogradu. Kad parada počinje, ko na njoj učestvuje, kakva su pravila za prisustvo

Vojna parada „Snaga jedinstva”, povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, biće održana u subotu u 11 sati kod Palate Srbija posle višemesečnih priprema.

Parada će biti održana u Bulevaru Nikole Tesle i Ulici Ušće na Novom Beogradu, gde će saobraćaj biti obustavljen.

Posetioci će moći da dođu na prostor izvođenja parade od 8.30 časova, a ulazak će biti omogućen na dve lokacije i to u blizini kružnog toka kod Tržnog centra „Ušće” prema Brankovom mostu i na raskrsnici ulice Trešnjinog cveta i Bulevara Nikole Tesle, iz pravca Novog Beograda i pravca Zemuna, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

U prostor za posmatranje parade neće moći da se uđe prevoznim sredstvima.

Provera posetilaca

Kako se navodi u saopštenju, na ulazima će se nalaziti punktovi za proveru posetilaca, a zbog bezbednosti građana neće biti dozvoljeno unošenje predmeta koji mogu naneti štetu drugim licima.

Pristup neće biti omogućen ljudima pod uticajem alkohola ili drugih opijata, kao i onima koji se neprimereno ponašaju ili imaju obeležja uvredljivog i neprimerenog sadržaja, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Ulaz je slobodan za punoletne građane i maloletnike uz pratnju roditelja ili staratelja. Nije moguće dovođenje kućnih ljubimaca iz bezbednosnih razloga.

Ko će paradirati?

Na paradi je angažovano oko 10.000 učesnika, a biće prikazano oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata, najavila je Vojska Srbije (VS).

Najavljen je defile ešelona jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije, kadeta Vojne akademije, kao i jedinica na vozilima i plovnih objekata Rečne flotile.

Program parade obuhvata i prikaz dela sposobnosti Odreda vojne policije specijalne namene „Kobre“, egzercir pripadnika Garde, kao i padobranski skok pripadnika 63. Padobranske brigade.

Tokom trajanja parade, vazduhoplovi Vojske Srbije nadletaće područje Beograda.

Biće predstavljeni i borbeni sistemi koji ranije nisu prikazivani u Srbiji, najavila je VS.

Tokom završnog dela priprema, samog izvođenja parade i potom dezangažovanja snaga VS biće obustavljen saobraćaj na delu Bulevara Nikole Tesle, kao i u Ulici Ušće na Novom Beogradu i prostoru oko tih ulica.

Zašto se održava vojna parada?

Ministar odbrane Bratislav Gašić, koji je u četvrtak (18. septembar) prisustvovao generalnoj probi parade, rekao je da je u ovoj nedelji obeležen važan praznik, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i da je u kontekstu tih dešavanja u januaru odlučeno da se vojna parada održi 20. septembra kao kruna tog praznika, kao i da to bude prikaz sposobnosti Vojske Srbije.

„Na poslednjoj paradi 2014. godine Srbija nije mogla i imala da prikaže sve ono što ima danas posle deset godina vrlo intenzivnog i planskog ulaganja u Vojsku Srbije i novu opremu. U proteklih deset godina su se mnoge stvari i na svetskoj političkoj sceni i vojnoj sceni promenile, tako da je Vojska Srbije vrlo intenzivno radila u proteklih deset godina”, rekao je Gašić.