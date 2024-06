Organizatorka festivala „Mirdita, dobar dan“ Sofija Todorović ponovila je za „Vreme“ da je nepoznata osoba u toku dana pozvala na privatni telefon, predstavila se kao kurir, isporučila paket, a kada ga je otvorila u prisustvu policije – videla je svinjsku glavu.

„Čekamo epilog čitave situacije, posebno što je bila potpisana jedna od grupa koja je bila ispred Dorćol placa. To je divljaštvo, to nije neslaganje, niti bilo šta drugo. Posle ovog paketa to je nedvosmisleno utvrđeno. Što se tiče straha, ja se sa njim nosim dugi niz godina. I mislim da sam došla u fazu da mje taj strah prevaziđen. Ja nemam ni odbranu ni moć koju imaju predstavnici države, pa ako meni želi da neko naudi, to je vrlo jednostavno“, ističe Todorović.

Dodaje da nakon slanja paketa ima dva izbora.

„Da prekinem da se bavi onim čime se bavi ili da ostane dosledna životnim vrednostima i da doprinese da nam život izgleda drugačije. Tako da sam nakon današnjih događaja više ljuta nego što sam uplašena“, podvlači Todorović.

Ona je navela da je autobus sa gostima koji su dolazili sa Kosova zaustavljen kod Bubanj Potoka.

Gosti sa Kosova vrlo razočarani

„Oni su vrlo razočarani. Znaju oni situaciju, i oni dolaze iz jednog društva koje nije baš Nemačka. jasno im je koliko naše društvo dele izazovi, pogotovo kada je reč o nacionalističkim tendencijama. Znaju oni koji su naši izazovi, ali su to ljudi koji su odabrali saradnju, i da se konfliktu usprotive“, kaže Todorović.

Ocenila je da je grupa umetnika koja je došla sa Kosova na festival „Mirdita“ praktično proterana iz Beograda, kao i da je to izuzetno loša poruka.

Bila je policija pa su otvorili. Smrad nas je prevario, ipak je mrtva životinjska glava presečena na pola. Ne znam jel treba sad da se opredelim šta je bolja opcija? Ovo je dno ljudsko, a država je stala iza njih. Zapamtite to. Ovako brane Kosovo. pic.twitter.com/PuCDfw057T — Sophia💥 (@todorovicsophia) June 28, 2024

Najavila je da će se svim pravnim sredstvima boriti protiv ove zabrane, jer je protiv svih evropskih zakon i standarda.

„Evropska unija žali zbog zabrane festivala Mirdita“

Evropska unija izrazila je žaljenje zbog zabrane festivala „Mirdita, dobar dan“, koji je trebalo da bude održan u Beogradu od 27. do 29. juna.

Portparol EU Peter Stano je u pisanoj izjavi naveo da je taj festival hvale vredna inicijativa civilnog društva koja kroz kulturne aktivnosti doprinosi izgradnji mostova između ljudi na Kosovu i Srbiji, istakavši da su takve razmene važan deo normalizacije odnosa Srbije i Kosova.

„Zabrinuti smo zbog politizacije kulturne inicijative koju organizuju organizacije civilnog društva koje žele da promovišu međukulturnu i međuljudsku razmenu“, rekao je Stano.

Iz Brisela poručuju da je prema dobro utvrđenim standardima ljudskih prava, dužnost nadležnih državnih organa da obezbede da organizatori mogu da rade u bezbednom okruženju i da svi građani koji žele da uživaju u festivalu to mogu da urade u skladu sa njihovim pravom na slobodu izražavanja i mirno okupljanje.

„Kao zemlja kandidat, očekujemo da Srbija poštuje ove standarde", naveo je Stano, preneo je Radio Slobodna Evropa.