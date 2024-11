Tenzije između vladajućih partija ne jenjavaju, a najnovija je nesvakidašnja prepirka narodnog poslanika Srpske napredne stranke Nebojše Bakareca i šefa Socijalističke partije Srbije i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića.

Tačnije, u pitanju su optužbe Bakareca upućene Dačiću i njegovom SPS-u, koje je narodni poslanik i jedan od najglasnijih naprednjaka izneo u subotu ujutro na televiziji Pink. Burno jutro počelo je na Pinku, zatim se preselilo na Instagram, da bi se završilo – gde drugo, nego u Informeru.

Šta Bakarec misli o socijalistima

Bakarec je izlaganje započeo sugestijama o nelojalnosti socijalista, pričom koju su naprednjaci, počevši od samog vrha, već odavno uvežbali.

„U krizama se vidi ko je vera, ko je nevera. Kad je teško, samo Srpska napredna stranka, samo ministri i poslanici Srpske napredne stranke vade kestenje iz vatre, brane neku stvar i objašnjavaju. Potrebno je da se u krizi ne sklanjate. Izuzev Pokreta socijalista, uglavnom su to samo ljudi Srpske napredne stranke, a ovi ostali, da li se prave mrtvi, nisu tu… Ministri, stranke za lepe vesti i tako dalje“, naveo je Bakarec.

Na pitanje – ko su ti ljudi koji se „sklanjanju“, Bakarec je počeo da odreda nabraja funkcionere SPS-a. On je optužio bivšeg direktora javnog preduzeća „Srbijašume“ Igora Braunovića i bivšeg ministra prosvete Branka Ružića da otvoreno rade o glavi predsedniku Srbije. Zatim je nekoliko minuta odvojio kako bi govorio o ponašanju ministra bez portfelja Ivice Tončeva, za kog smatra da je „nevidljiv“.

Kao redak primer člana SPS-a koji zapravo nešto radi, Bakarec je naveo ministra bez portfelja Đorđa Milićevića.

„Lako je detektovati ko je taj ministar iz SPS-a koji radi svoj posao. Đorđe Milićević radi svoj posao i ne sklanja se. Čovek se ponaša kako treba“.

Bakarec je završio pitanjem za šefa Socijalističke partije Srbije.

„Moje pitanje za gospodina Dačića je da li je on podelio uloge u SPSu, da li je on naredio Ružiću, Braunoviću, Tončevu da se tako ponašaju?“.

Poziv koji se (ne) odbija?

Da li su reči narodnog poslanika naljutile Ivicu Dačića ili je jedan od najdugovečnijih političara u novijoj istoriji Srbije naprosto poželeo da odgovori Bakarecu na postavljeno pitanje, ne znamo. Ono što znamo, međutim, jeste da Bakarec tvrdi da ga je Dačić neposredno nakon emisije pozvao, ali da naprednjak nije bio raspoložen da mu odgovori.

Nije prošlo mnogo vremena, a Bakarec je pohitao na svoje društvene mreže da bi se pohvalio propuštenim pozivima ministra policije.

„Evo šta radi SPS. Bio sam malopre na TV Pink. Govorili smo o rekonstrukciji Vlade, o Mariniki, o SPS-u, o Trampu. Sve korektno. Malopre me je 2x zvao Ivica Dačić, i poslao mi je poruku. Odbio sam poziv. Na poruku nisam odgovorio. Šta ima da me zove, bio sam korektan na TV Pink. To što rade on i Tončev, to je pritisak i forma pretnje. Šta ima predsednik SPS da zove poslanike SNS? Da im preti? To kod mene ne pali. Otporan sam na pretnje. Dakle, odgovor Ivici Dačiću je, ne možemo da se čujemo. Ivice, zaobiđi me. Budite korektni koalicioni partneri, a niste, pa ćemo onda da razgovaramo! Pozdrav“, napisao je Bakarec, uz, navodno, fotografiju poruka Ivice Dačića.

Objavu je ubrzo preuzeo Informer, od čega je napravio tekst sa bombastičnim naslovom „Ivica Dačić zove Nebojšu Bakareca da mu preti?! Evo šta radi lider SPS-a od jutros!“.

Nesloga naprednjaka i socijalista

Bakarecova retorika potpuno je u skladu sa atmosferom nepoverenja unutar vladajuće koalicije.

Između naprednjaka i socijalista odavno ne cvetaju ruže. I predsednik Srbije Aleksandar Vučić je više puta javno govorio negativno o SPS-u, stvarajući sliku da socijalisti nisu lojalni koalicioni partner naprednjaka, te da sutra mogu da promene ploču i okrenu novi list.

Proteklih sedmica javnost svedoči kampanji režimskih medija, u kojoj prednjači upravo Informer, protiv poslanika i bivšeg ministra Branka Ružića zbog njegovog gostovanja na televiziji N1 – zabranjenoj zoni za pripadnike vladajuće koalicije.

Vučić se 8. novembra obratio članovima Predsedništva i Glavnog odbora SNS-a, zatraživši od stranke žustriju političku borbu, poručivši im da među koalicionim partnerima nemaju prijatelja, uz napomenu kako za to ima i dokaze.

Poručio je čak da im koalicioni partneri žele sve isto što i opozicija, pa čak i njeogovu glavu – ne političku, nego fizičku.

A ukoliko je neko Vučićev domaći zadatak ozbiljno shvatio, onda je to, svakako, Nebojša Bakarec.