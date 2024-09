Više javno tužilaštvo u Zaječaru naložilo je krajem avgusta nova veštačenja u sklopu istrage koje vodi protiv Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića koji se sumnjiče za ubistvo Danke Ilić (2) iz Bora kako bi se utvrdilo tačno vreme na snimcima sa sigurnosnih kamera koji su izuzeti sa privatnih kuća.

Nakon što veštačenja stignu u tužilaštvo očekuje se da će optužnica protiv osumnjičenih biti podignuta pošto je preostalo manje od mesec dana do isteka roka za njeno podizanje, piše Blic.

Policija je iz kuća Dragijevića i Jankovića odnela stvari za koje se sumnjalo da su mogle da budu korišćene prilikom ubistva, a potom sakrivanja tela devojčice.

Uzeta je garderoba, obuća, tepih staza, oruđe, alat, hladno oružje, motorna testera, sekira, dva noža za klanje svinja, međutim, za sada, ni na jednom analiziranom predmetu nisu pronađeni DNK tragovi Danke Ilić.

Na motornoj testeri nisu nađeni ni ljudski ni životinjski biološki tragovi, dok su na noževima pronađeni samo tragovi životinjske krvi. Na sekiri su međutim nađeni tragovi krvi dve osobe – jednog osumnjičenog i njegovog rođaka.

Kada je reč o krvi koja je nađena na pantalonama jednog od uhapšenih, navodno se radi se o njegovoj krvi, kao i krv koja je pronađena u službenom automobilu.

Trka sa vremenom

Policija je istragom utvrdila da je ona ubijena i za to ubistvo osumnjičeni su Dejan Dragijević (50) iz sela Zlot i Srđan Janković (50) iz sela Luka, radnici JKP „Vodovod“ u Boru.

Advokat Marko Pantić rekao je ranije za „Vreme” da će slučaj vrlo teško dobiti pravni epilog bez tela.

„Priznanje je važan dokaz. Posebno ako uzmemo u obzir rekonstrukciju događaja da je osumnjičeno lice verbalno opisalo kako se sve desilo, a onda i odvelo policiju do nekih mesta gde se to navodno odigravalo. Mi smo saznavali od policije da su ih vodili čak do različitih mesta, ali telo nije pronađeno. Plašim se da ukoliko telo ne bude pronađeno, tužilaštvo neće moći da skupi građu za optužnicu”, rekao je Pantić.

S obzirom da vreme neumitno teče, kaže Pantić, pitanje je i kada bi pronašli telo, da li bi mogao da se ustanovi uzrok smrti.

„Ukoliko bi se ustanovilo da je dete izgubilo život usled saobraćajne nezgode, to bi bila potpuno druga pravna kvalifikacija u odnosu na ono što je policija govorila u javnosti da se desilo i što se pisalo u tabloidima, da je dete naknadno ubijeno. Razlika je što u prvom slučaju kazna ide do 12 godina zatvroa, a u drugom govorimo o doživotnom zatvoru”, objasnio je on.

Bez značajnih pomaka u istrazi

Danka Ilić nestala je 26. marta ove godine i od tada jooj se gubi svaki trag.

U istrazi nije bilo značajnih pomaka, osim što su se se naprasno pojavljivali novi akteri rijalitija, u vidu novih svedoka.

Dvojica osumnjičenih za ubistvo Danke Ilić menjali su svoje iskaze tokom istrage, što je dodatno otežalo ceo proces. Obojica su u policiji najpre priznala zločin, ali se već na prvom saslušanju u tužilaštvu Janković branio ćutanjem, a samo je Dragijević priznao zločin. Međutim, kako je istraga odmicala, prvo je Janković tražio da ga tužilac opet sasluša, a potom je to tražio i Dragijević.

Na drugom saslušanju obojica su negirali su zločin i tvrdili da Danku nikada nisu ni videli. Što je slučaju dalo potpuno novu dimeniziju.

Bez tela, i DNK tragova

Devet dana nakon što je nestala, MUP Srbije saopštio je da je rasvetlio slučaj. Dva radnika borskog Vodovoda su je navodno udarila su kolima u trenutku kad je Danka iz dvorišta izletela na put. Takođe navodno, umesto da pozovu pomoć, stavili su je u gepek i odvezli na deponiju. Jedan je sve priznao, drugi se brani ćutanjem. Kasnije su, opet navodno, premestili telo sa deponije.

U međuvremenu, dok su osumnjičeni u pritvoru, privedeni su otac i brat jednog od njih. Brat je preminuo u pritvoru od posledica teškog batinjanja. Nakon što je Sektor unutrašnje kontrole izvršio uviđaj u vezi sa ovom smrću, 1. maja preporučili su disciplinske mere i suspenziju za trojicu policajaca.

Krajem juna, najavljeno je da će novi svedoci u slučaju nestanka i ubistva Danke Ilić biti saslušani 5. jula. Dva svedoka su meštani Banjskog Polja koji su naveli da tog dana nisu videli Danku Ilić.

Treći svedok je meštanin Bora koji je tog dana trčao na Starobanjskom putu. On je potvrdio da je video vozilo Vodovoda koje je prošlo pored njega.

Osim misterije nestanka tela, pojavila se još jedna i to nakon analize DNK i GPS veštačenja koja je pokazala da ima DNK tragova u službenom automobilu koji su Janković i Dragijević vozili, ali nijedan od njih ne pripada Danki.