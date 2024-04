Potraga za Dankom Ilić počela je 26. marta. Uzbunila se bila cela Srbija, ali i zemlje regiona. Nestanak dvogodišnje devojčice danima je punio naslovne strane novina i bio udarna vest u svim informativnim emisijama. U potrazi za Dankom, Srbija kao da je na neko vreme stala.

Poslanica Narodnog pokreta Srbije i pukovnica u penziji Slavica Radovanović kaže za “Vreme” da nažalost vreme čini svoje i novi događaji čine da nerešen slučaj polako gubi intenzitet i značaj, pa čak i kad je reč o nestanku dvogodišnjeg deteta.

“Sad je aktuelan predsednikov odlazak u Pariz i rezolucija o Srebrenici. U istrazi nema pomaka, pa se gubi i poverenje u institucije”, kaže Radovanović.

Ona dodaje da je svima ceo slučaj neobičan. Kaže, narod počinje da gubi veru i nadu da će potraga za telom biti okončana uspešno, a onda gubi i interesovanje. „Što je najgore, tada kreću razne spekulacije. I onda se u moru svega toga izgubi suština samog događaja”, kaže Radovanović.

Veruje da će policja još neko vreme intenzivno nastavti da traga, ali kaže da drugi događaji odvlače i resurse policije na drugu stranu.

“Policija je dan, dva davala izjave da imaju dokaze da su osumnjičeni izvršili krivično delo, da su imali pomagače, ali sve nezvanično. I ništa više od toga. A tela još nema. Policija će nastaviti operativno da radi na tome, ali potražna delatnost u ovom obimu će u nekom momentu prestati”.ocenjuje Radovanović.

Ne znamo šta misli Tužilaštvo

Ona ukazuje i da je interesantno da se javnosti nikada nije obratio tužilac.

“Imamo razne izjave iz različitih sfera, nas iz policije, advokata, mi pričamo kako bi trebalo da bude i kakve su procedure. Ali ne znamo šta misli Tužilaštvo.

Mi u ovom momentu ne znamo ni šta se dešava sa ljudima koji su u pritvoru. Neshvatljivo je da oni dezavuišu ceo sistem i da ne govore šta su uradili. Uz, naravno presumpciju nevinosti, ako se sve odigralo onako kako je policija iznela”, kaže ona.

Sagovornica “Vremena” dodaje da je u ovim momentima ipak najvažnije da ne iznosimo pretpostavke.

“U prva dva, tri dana od nestanka devojčivce pojavilo se puno verzija o slučaju, a nijedna nije bila tačna. Treba prepustiti institucijama da rade svoj posao. Ovaj slučaj ne bi trebalo da bude zatrpan svakodnevninm događajima. Trebalo bi da ostane prioritet”, ističe Radovanović.

Epilog nije na vidiku

Advokat Marko Pantić kaže za “Vreme” da će slučaj vrlo teško dobiti pravni epilog bez tela.

“Priznanje je važan dokaz. Posebno ako uzmemo u obzir rekonstrukciju događaja da je osumnjičeno lice verbalno opisalo kako se sve desilo, a onda i odvelo policiju do nekih mesta gde se to navodno odigravalo. Mi smo saznavali od policije da su ih vodili čak do različitih mesta, ali telo nije pronađeno. Plašim se da ukoliko telo ne bude pronađeno, tužilaštvo neće moći da skupi građu za optužnicu”, kaže Pantić.

S obzirom da vreme neumitno teče, kaže Pantić, pitanje je i kada bi pronašli telo, da li bi mogao da se ustanovi uzrok smrti.

“Kako sam već govorio za ‘Vreme’, ukoliko bi se ustanovilo da je dete izgubilo život usled saobraćajne nezgode, to bi bila potpuno druga pravna kvalifikacija u odnosu na ono što je policija govorila u javnosti da se desilo i što se pisalo u tabloidima, da je dete naknadno ubijeno. Razlika je što u prvom slučaju kazna ide do 12 godina zatvroa, a u drugom govorimo o doživotnom zatvoru”, objašnjava on.

Kada je reč o advokatima optuženih, javnost se čudi i što nema nikakvih informacija sa njihove strane.

“Mene to ne čudi. Taktika odbrane je verovatno da se što manje priča o slučaju, da bi pažnja bila usmerena na neke druge stvari. Po branjenika je bolje da ga ne posmatra javnost, odnosno narod željan pravde”, zaključuje Pantić.

Hapšenje i optužnica

Slučaj koji je potresao Srbiju, nestanak i ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić 26. marta na porodičnom imanju, polako nestaje iz fokusa javnosti.

Nakon deset dana potrage i detaljnih provera svih tragova i informacija, policija je uhapsila dva 50-godišnja muškarca iz Bora. Pod sumnjom da su počinili ubistvo sprovedeni su u Više javno tužilaštvo u Zaječaru na saslušanje.

Reč je o radnicima Vodovoda kojima je određen pritvor do 30 dana. Na teret im se stavlja – teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Tužilaštvo je saopštilo da je D. D. priznao zločin, dok se J. S. branio ćutanjem. Uhapšeni su otac i brat jednog od osumnjičenih zbog sumnje da su pomogli da se telo premesti na za sada nepoznatu lokaciju. Brat osumnjičenog za ubistvo D. D. preminuo je u Policijskoj upravi u Boru.