Evropski sud za ljudska prava u Strazburu prihvatio je da razmatra predstavku advokata studenta Bogdana Jovičića

Advokat Ivan Ninić saopštio je u utorak (23. septembar) da je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu prihvatio da razmatra predstavku advokata pritvorenog studenta koji je štrajkovao glađu Bogana Jovičića, čime je taj slučaj sada internacionalizovan.

Sudija P. Rosma (Jovičić protiv Serbije, No. 28939/25) je u dopisu pozivala Bogdana da prekine štrajk glađu dok je proces odlučivanja u Strazburu u toku, napisao je Ninić na Iks nalogu.

Slučaj studenta Bogdana Jovičića je konačno internacionalizovan. Evropski sud za LjP u Strazburu prihvatio je da razmatra predstavku njegovog advokata, tako da bi u kratkom roku mogli da donesu privremenu meru ⏳️⌛️ To bi bila velika Bogdanova pobeda nad tiranijom 🏛 — Ivan Ninić (@INinic) September 23, 2025

Student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Jovičić prekinuo je štrajk glađu i dobrog je opšteg stanja, saopštila je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija.

Jovičić je štrajk glađu počeo 12. septembra u pritvoru u Okružnom zatvoru u Novom Sadu, nezadovoljan odlukom suda da mu produži pritvor za još 30 dana, a u zatvorsku bolnicu u Beogradu je prebačen 17. septembra.

Slučaj Bogdana Jovičića

Student Bogdan Jovičić je uhapšen 14. avgusta u Novom Sadu, zbog sumnje da je učestvovao u demoliranju prostorija Srpske napredne stranke (SNS) i po drugi put mu je određen pritvor u trajanju do 30 dana.

On je štrajkovao glađu i zbog narušenog zdravstvenog stanja prebačen je zatvorsku bolnicu Okružnog zatvora u Beogradu u Bačvanskoj ulici.

Bogdanu je tokom boravka u pritvoru preminuo otac, na čiju sahranu je doveden kasno, s lisicama na nogama, što je izazvalo negodovanje građana.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde je ranije saopštila da je Jovičić prisustvovao sahrani svog oca vezan lisicama da ne bi izvršio bekstvo i da je time ispoštovan hrišćanski obred sahranjivanja.

Izvor: FoNet/Vreme