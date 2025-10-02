Istraživanje javnog mnjenja
Vlast ubedila svoje birače da su nadstrešnicu srušile zle strane sile
Čak 40 odsto birača vlasti misli da je šesnaest ljudi u Novom Sadu pobila diverzija stranih službi, pokazuje istraživanje koje objavljuje „Vreme“
Posle 36 dana, policija je napustila kampus Univerziteta u Novom Sadu, saopštila je Akademska mreža Slobodni univerzitet
Policija je posle 36 dana napustila kampus Univerziteta u Novom Sadu, saopštila je Akademska mreža Slobodni univerzitet.
Policija je u zgradi rektorata bila od 5. septembra, kada je posle reakcije žandarmerije i razbijanja protesta, upala u zgradu s rektorom Dejanom Madićem.
Policija je, na poziv dekana, prvo 26. avgusta ušla u zgradu FIlozofskog fakulteta, a 1. septembra i u Fakultet sporta i fizičke kulture.
„Pamtimo nasilje: CN gas, hapšenja, batine. Tražimo pravdu i odgovornost!“, poručio je Slobodni univerzitet.
View this post on Instagram
Ta mreža je ukazala da je vreme je za razrešenja s funkcija dekana Filozofskog fakulteta Milivoja Alanovića, dekana Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Patrika Drida i rektora Univerziteta u Novom Sadu Dejana Madića.
Njih trojica su dovela policiju u zgrade fakulteta i Rektorata, i time, po ranijoj oceni Slobodnog univerziteta, pogazila autonomiju univerziteta.
Izvor: Danas/Beta
Ovog oktobra „Vreme“ slavi i časti – čak 35 odsto popusta za naš 35. rođendan! Važi za polugodišnje i godišnje pretplate. Pretplatite se sada!
Čak 40 odsto birača vlasti misli da je šesnaest ljudi u Novom Sadu pobila diverzija stranih službi, pokazuje istraživanje koje objavljuje „Vreme“
Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović postao je počasni konzul za Vojvodinu. Tu funkciju mu je dodelilo Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije
Da Rusi razmišljaju o prodaji dela NIS-a Amerikancima, potvrdio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ali je, kako je dodao, pitanje da li će američka strana prihvatiti
Sedmog oktobra počinje Drugo redovno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije. Na dnevnom redu naći će se i dopuna zakona o specijalizovanoj izložbi EXPO 2027, kao i zakon o legalizaciji objekta. Šta kaže opozicija
U Novom Sadu će se 1. novembra održati komemoracija povodom godišnjice pada nadstrešnice tamošnje železničke stanice kada je stradalo 16 ljudi, a jedna teško povređena. Studenti u blokadi najavljuju tim povodom novu šetnju od Beograda do Novog Sada, piše „Nova”, a pisanje ovog portala za „Vreme” potvrđuje studentkinja Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu
Kriminalni klanovi, tajne službe, režimski batinašiKo sve vršlja po Srbiji Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve