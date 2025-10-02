Posle 36 dana, policija je napustila kampus Univerziteta u Novom Sadu, saopštila je Akademska mreža Slobodni univerzitet

Policija je u zgradi rektorata bila od 5. septembra, kada je posle reakcije žandarmerije i razbijanja protesta, upala u zgradu s rektorom Dejanom Madićem.

Policija je, na poziv dekana, prvo 26. avgusta ušla u zgradu FIlozofskog fakulteta, a 1. septembra i u Fakultet sporta i fizičke kulture.

„Pamtimo nasilje: CN gas, hapšenja, batine. Tražimo pravdu i odgovornost!“, poručio je Slobodni univerzitet.

Ta mreža je ukazala da je vreme je za razrešenja s funkcija dekana Filozofskog fakulteta Milivoja Alanovića, dekana Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Patrika Drida i rektora Univerziteta u Novom Sadu Dejana Madića.

Njih trojica su dovela policiju u zgrade fakulteta i Rektorata, i time, po ranijoj oceni Slobodnog univerziteta, pogazila autonomiju univerziteta.

Izvor: Danas/Beta

