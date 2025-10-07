Protest

Čačak

06.октобар 2025. B. B.

Zajednički protest čačanske opozicije

Naziv protesta „Promena počinje u Čačku“ aludira na ono što se dogodilo pre četvrt veka kada je Čačak bio jedan od gradova iz kojeg se krenulo protiv Miloševićevog režima

Psihologija laži

06.октобар 2025. Nedim Sejdinović

Predsednikova politika laži

Kada patološki lažov dospe na pozicije moći, laž postaje instrument kontrole, manipulacije i samozaštite. Zašto su mnogi ljudi skloni da veruju lažovima, čak i kada im zdrav razum kaže da ne govore istinu