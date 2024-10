On je rekao da Srbija ima jedno od najbogatijih nalazišta litijuma u Evropi, a time i stratešku prednost, jer će do 2040. potražnja za litijumom biti do 40 puta veća i da je neophodan za vojnu opremu, jer se litijum-jonske baterije koriste za sve – od bespilotnih letelica do komunikacionih sistema.

Poslanik Zeleno-levog fronta Bogdan Radovanović rekao je da se „nad nama nadvila opasna ideja o otvaranju rudnika za vađenje litijuma u zapadnoj Srbiji“, zarad profita stranih privatnih korporacija.

On je ukazao da je projekat stopiran 2022. godine uoči izbora i zbog pritiska javnosti, a da se oživljava nakon izbora.

Poslanik grupe „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ Milimir Vujadinović podsetio je da na raspravu od 86 poslanika koji su predlagali izmene Zakona dolazi njih od 51 do 66 i da to „govori o licemerju“.

On je optuživao one koji se bore protiv rudnika Jadar da su svoju imovinu prodavali i iznajmljivali kompaniji Rio Tinto za potrebe rudnika.

Poslanik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović rekao je kako vlast govori da u opoziciji sede poslušnici i poltroni centara moći, ali da su to u stvari predstavnici vlasti koji dogovarau „kako da srpska ruda završi u džepovima svetskih moćnika“.

Poslanik koalicije Nada Dušan Radosavljević rekao je da je ovako šarenolika ideološki opozicija stala je u odbranu interesa svoga naroda i donela mu tračak nade i radosti i da bi radost bila velika kada bi vlast to prihvatila.

„Pitanje je da li će planetarni predator doći da grize Srbiju ili neće. Mi narodni tribuni moramo da damo odgovor u Narodnoj skupštini i to čeka Srbija“, rekao je Radosavljević.

On je poručio da struka daje savete, ali da političari donose odluke i snose odgovornost, kao i da nigde u naseljenom prostoru na planeti takav projekat ne postoji.

Radosavljević je na kraju govora rekao da Srbija treba da bude ponosna na svoju opoziciju i ne brine za budućnost, što su poslanici opozicije pozdravili aplauzom i povicima „Nećeš kopati“.

Poslanik grupe „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ Branko Vujković rekao je da ovaj zakon stavlja tačku na razvoj Srbije, da može da dovede do ekonomskog kraha Srbije, da će doći do obojene revolucije koja bi na vlast dovela opoziciju koja bi posle dobijanja vlasti vratila Rio Tinto i to bez studije o uticaju na životnu sredinu.

„Da li mislite da bih ja, kao lekar, bio spreman da ugrozim zdravlje svojih sugrađana, svih žitelja Mačvanskog okruga“, pitao je Vujković i rekao da je nemoguće da se od njega koji je iz Mačve o Mačvi više brinu „Dobrica i Dabrica iz Beograda i Zdravko iz Hrvatske“.

Poslanik Narodnog pokreta Srbije Borislav Novaković ukazao je da je uticaj iz inostranstva potpuno otvoren i u korist rudarenja, ali da „narod i država imaju čast“ i da to neće dozvoliti i da će se „do kraja boriti“.

On je dodao da je pre dolaska nemačkog kancelara Olafa Šolca da zagovara otvaranje rudnika litijuma 40 odsto građana bilo protiv tog rudnika, a posle njegove posete taj broj skočio na 60 odsto.

Novaković je rekao da Srpska napredna stranka uporno ulaže u kandidate koji gube i pitao šta će da rade ako u Nemačkoj pobedi CDU, kao i ako u Americi pobedi Kamala Haris, na šta mu je šef poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ Milenko Jovanov poručio da je CDU njihova sestrinska stranka.

Predsednica Skupštine Srbije i poslanica SNS Ana Brnabić govorila je da opozicija ne dođe na vreme, pa nemaju kvorum i poslanici većine „moraju da im obezbede kvorum za borbu njihove generacije“, a kada dođu ne sede sve vreme u sali.

Ona je rekla da je apsolutno protiv „ovog idiotskog predloga zakona“ jer je pun neistina.

Poslanik grupe „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ Nebojša Bakarec rekao je da je više od dve decenije bio član Koštuničine stranke koja je dovela kompaniju Rio Tinto i da mu je važno da Srbija svoja bogatstva koristi kao dobrobit, a da mu sama kompanija nije važna.

On je rekao da mu je jedan pokojni ministar pričao kako su mnogi korumpirani ljudi primili mito da bi do 2012. godine lobirali za litijum, da su ti ljudi i dalje na političkoj sceni i da su sada protiv kopanja litijuma.

Bakarec je dodao da je 2001. ambasador Srbije u Londonu Vladeta Janković došao na glavni odbor Demokratske stranke Srbije i na pauzi mu ispričao kako je primio kompaniju Rio Tinto na razgovor i dalje ih usmerio na Vladu Zorana Đinđića.

On je rekao da je opozicija „prestravljena“ da će dobrobit od litijuma dovesti do toga da Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka vladaju i sledećih 12 godina.

Poslanik Demokratske stranke Srđan Milivojević demantovao je da je vlada Zorana Đinđića 2001. godine dovela Rio Tinto u Srbiju i da je zakonom iz 2006. i 2011. Rio Tintu zabranjeno da kopa na plodnom zemljištu.