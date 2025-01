U Srbiji je prethodnih nekoliko dana vazduh zagađen do mere da je opasan po zdravlje, ali izostaje upozorenje Ministarstva zdravlja preko sredstava javnog informisanja

Poslednja dva dana merne stanice kvaliteta vazduha širom Srbije pokazuju ekstremno visok nivo zagađenja, koje je izuzetno opasno po zdravlje, rekao je Milenko Jovanović iz iz Nacionalne ekološke organizacije, prenosi N1.

On upozorava da je javnost na tako opasno aerozagađenje moralo da bude upozorena i da je to trebalo da učini Ministarstvo zdravlja preko svih sredstava javnog informisanja, ali i slanjem SMS poruke.

Visoke koncentracije, pre svega PM 2.5 čestica, koje su izmerene poslednjih dana u Beogradu, ali i u mnogim drugim gradovima širom Srbije, su najopasniji polutant, jer zbog svoje veličine direktno prolaze sve barijere u disajnim organima. Veoma lako ulaze u krvotok i stižu u sve organe izazivajući najširi spektar bolesti, kako akutnih tako i hroničnih.

Zbog ekstremnog zagađenja vazduha i ogromnog rizika po zdravlje, odnosno ugroženosti zdravlja stanovništva, Milenko Jovanović isitče da su nadležne institucije morale hitno da obaveste građane kako bi se zaštitili, što je i najviši javni interes.

Najkritičnije u Čačku i Novom Pazaru

I ovog jutra, 3. janura 2025. godine, merne jedinice pokazuju da je vazduh u Beogradu i mnogim gradovima širom Srbije izuzetno lošeg kvaliteta.

Prema podacima koji su prikupljeni sa mernih stanica i objavljeni na sajtu xeco.info zbog velike koncentracije PM 2,5 čestica vazduh je najzagađeniji u Čačku, Novom Pazaru, Kraljevu, Negotinu i Nišu.

Međutim, i ovog jutra nema obaveštenja nadležnih institucija o zaštiti građana.

„Ministarstvo zdravlja je moralo odmah, jer to se dešava sada ne odloženo, da upozori celokupnu javnost o tome šta se dešava i kako da se zaštite. I to da ih obavesti ne „za juče“ ili tako što će izdati saopštenje na svom sajtu, već tako što će to obaveštenje biti stalno u svim sredstvima informisanja kao najvažnija, glavna vest. U ovakvim sitiuacijama ekoloske elementarne nepogode potrebno je da sve informativne emisije u svim medijima, portalima, uključujući i slanje sms poruka objave upozorenje da je aerozagađenje veoma rizično po zdravlje. Normalno bi bilo da Dnevnik RTS počne sa – poštovani građani, Ministarstvo zdravlja upozorava na opasnost po vaše zdravlje, a ne sa – predsednik Srbije je…“, ukazao je Milenko Jovanović.

Niš 2. januara bio najzagađeniji

Prema merenjima Agencije za zaštitu životne sredine, u Nišu je u četvrtak, 2. januara, bilo najveće zagađenje. Vrednost PM2.5 čestica na mernoj stanici „Institut za javno zdravlje“ iznosio je 281 mg/m3, a prihvatljiva granica je 55, dok je vrednost PM10 čestica 409 mg/m3, a prihvatljiva vrednost je 90.

Zbog ovih rezultata, vazduh u Nišu je prošle večeri bio u ljubičastoj kategoriji i imao oznaku „jako zagađen”.

Da je vazduh u Nišu „nezdrav” pokazuju i podaci na sajtu „IQAir“, gde je navedeno da je indeks zagađenosti 239 što Niš stavlja na prvo mesto u Srbiji po zagađenosti vazduha.

