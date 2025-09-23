Na svom Instagram nalogu član Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Vučinić napisao je da je „Vreme” teroristički i fasistički medij koji podstiče na zlo, a glavni urednik Filip Švarm "dokazani ustaša i pedofil". "Vreme" će preduzeti odgovarajuće pravne radnje

Još jednom se pokazalo da je politika Srpske napredne stranke zasnovana na lažima, klevetama i uvredama, da je to partija koja nepodobnim građanima i medijima crta metu na čelu, čiji funkcioneri smatraju da su iznad zakona i ponašaju se kao da su šljam bez ikakvom moralnog kompasa koji je ironijom istorije isplivao na površinu i preplavio Srbiju.

Član glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Siniša Vučinić tako je na svom Instagram nalogu napisao da je „Vreme” fašistički i teroristički medij koji promoviše i podstiče na zlo, a glavnog urednika „Vremena” Filipa Švarma proglasio je „dokazanim ustašom i pedofilom“.

Usput je potkačio i N1, TV Nova, Nova S i „Danas“, te pozvao na otpor „blokaderima i pronatovskoj opoziciji jer su oni izdajnici srpskog naroda, potencijalne ubice, ustaše i teroristi“.

„Ne dozvolimo da nam stalno prete ubistvima“, napisao je Vučinić, „da nam ubijaju predsednika dnevno po 20 puta, da nam pale prostorije i pucaju u njih, da nam ruše imovinu i našu voljenu Srbiju“.

Najava ubistva Pavla Cicvarića

Vučinić je prošle nedelje u programu Informer televizije rekao da će „među blokaderima, oni ubiti najmlađega“.

„Među blokaderima, oni će ubiti najmlađega, i evo reći ću koga planiraju, najmlađeg ko bi izazvao da… jer opali su, broj im je opao, neće bit ništa od vruće jeseni, ništa, sve im pada…“, rekao je član Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Vučinić na Informeru.

Potom je voditeljka postavila pitanje – „Čekajte, vi najavljujete da će neko od blokadera…“, zatim joj u reč upada Vučinić i nastavlja.

„Međusobno, ubiće izvesno ime, Cicvarić, da li je Pavle, najmlađi on, pa kao da bi najviše, da narod, da bi opet vratili brojčano ljude da ubiju nekog od blokadera studenta“, izjavio je član Glavnog odbora Srpske napredne stranke, Siniša Vučinić na Informeru.

„Cicvarić Pavle, njega, imam zapisano negde“, izjavio je Vučinić gostujući na Informeru.

Vučinić je kasnije izjavio da je njegova izjava istrgnuta iz konteksta.

Nedeljenik „Vreme“ preduzeće odgovarajuće pravne radnje protiv Siniše Vučinića i Srpske napredne stranke ukoliko se ne ogradi od njegovovih laži na račun naše kuće i glavnog i odgovornog urednika.