„On samo bocne u narod, svaki put dublje i bezobraznije, kao da istražuje koliko možemo da izdržimo. I tako oduvek, kao da je tako nešto normalno. Ali ispostavilo se da ova vlast ne poznaje svoj narod, da ne zna s kim ima posla. Kao da nikad ni jednu narodnu junačku pesmu nije pročitala pa ne zna da ako ti nešto pritiskaš, pući će. Pogotovo u Srbiji. Jer takav nam je gen“, kaže za „Vreme“ glumac Sergej Trifunović povodom činjenice da policija brutalno prebija građane koji protestuju po celoj Srbiji.

Do sad nismo reagovali

„Mi do sad nismo reagovali. A trebalo je. Ne bi nam se desila nadstrešnica. I ovo što sad rade ovi ljudi po ulicama, to je vapaj i to vapaj posle mnogo, mnogo, mnogo bezobrazluka, mnogo žrtava, ima i više od 16, jer mi nismo reagovali na majora Omera Mehića, na Staniku Gligorijević. Nismo reagovali, a trebalo je. Zato je ova borba došla u poslednji čas, u 12 i 15 je došla!“

„Ako je istina jedan deo od onoga što studentkinja tvrdi da joj je komandant JZO Marko Kričak uradio, da ju je šamarao, odvukao u garažu Vlade Srbije, bacio na pod, pretio silovanjem, onda je on ozbiljan psihopata i treba ga zatvoriti da ne može više nikad nigde da vrši bilo kakvu odgovornu dužnost“, kaže Sergej Trifunović.

Biće teška, ali neophodna borba

Proteste po Srbiji vidi kao „borbu za demokratiju, jer nam demokratiju niko neće doneti, moramo da ovo krhko i slabo i očigledno neosvešćeno društvo podignemo. Biće teška borba, ali je neophodna.“

Kaže da se ne treba baviti istraživanjem „da li je to stalno podbadanje naroda u psihologiji tog jednog čoveka od koga zavisi cela vlast, ili je to radikalski mehanizam koji stalno drži napregnutost, opasnost, od koje će taj jedan čovek da nas spase.“

„E s tim je gotovo. Jer nam je takav gen. I mogu da nam dovedu milion ljudi iz Gane i dva miliona iz Obale Slonovače, taj gen nam neće promeniti“, zaključuje Sergej Trifunović.

