U materijalima za sednicu Skupštine grada Beograda, koja će se održati u petak, 19. septembra, nedostaje ključni dokument, a to je Izveštaj o radu gradske uprave u prvih šest meseci ove godine

Na dnevnom redu sednice Grada Beograda biće predlozi planova detaljne regulacije od važnosti za razvoj grada na pojedinim autoputevima, kao i za novobeogradske blokkove 29,31 i 33 i četiri mesne zajednice opštine Zvezdara i Voždovac.

Pred odbornicima biće i predlog rebalans programa poslovanja jednog broja javnih preduzeća, odluka o manifestacijama iz kulture koje su bitne za Grad, ali i pojedine odluke o „postavljanju plutajućih objekata na vodnom zemljištu na teritoriji grada Beograda“.

Na dnevnom redu je i odluka o postavljanju bicikala na teritoriji grada Beograda, kao i predlog uspostavljanja saradnje između Beograda i kineskog grada Sjamena.

Gde je najbitnija tačka?

Ipak, Nikola Jovanović, direktor Centra za lokalnu samoupravu, ukazao je da je grad dužan da položi račune građanima, koji su ove godine uplatili za gradsku upravu čak 25 milijardi dinara.

On tvrdi da među dokumentima nedostaje Izveštaj o radu gradske uprave u prvih šest meseci ove godine, kako bi se videlo šta je urađeno za taj novac i kako je i šta radila administracija grada.

„To što su gradski odbornici, javnost i građani ostali uskraćeni za ovaj ključni dokument, predstavlja grubo kršenja zakona, načela transparentnosti i odgovornosti, kao i šamar svim poreskim obveznicima u Beogradu“, naglašava direktor Centra za lokalnu samoupravu.

Prva sednica posle Izveštaja DRI

Do nedostatka Izveštaja o radu Beograda dolazi nakon što je Državna revizorska institucija (DRI) ocenila je da je Grad Beograd teško kršio obavezu dobrog poslovanja zbog čega je Skupštini grada Beograda uputila zahtev za razrešenje odgovornog lica – gradonačelnika Aleksandra Šapića.

Nakon što je sprovela reviziju pravilnosti poslovanja Grada Beograda u delu koji se odnosi na rashode za zaposlene za 2022. godinu, kod direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, DRI je utvrdila nepravilnosti koje je Grad Beograd bio u obavezi da ispravi.

Oni su utvrdili da Grad Beograd nije na zadovoljavajući način otklonio značajne nepravilnosti i to: kod 892 zaposlena (direktni budžetski korisnici) utvrđeni koeficijenti za obračun plata nisu u skladu sa propisima, zbog čega su više isplaćeni rashodi u iznosu od 215,7 miliona dinara u 2022. godini.