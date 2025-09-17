Studentski protesti
Nikolina Sinđelić: Nemam pravo na strah
Studentkinja Nikolina Sinđelić poručila je svim policijskim službenicima koji prekoračuju svoja ovlašćenja da Srbija „nije njihova, već pripada narodu i da sa tim moraju da se pomire“
U materijalima za sednicu Skupštine grada Beograda, koja će se održati u petak, 19. septembra, nedostaje ključni dokument, a to je Izveštaj o radu gradske uprave u prvih šest meseci ove godine
Na dnevnom redu sednice Grada Beograda biće predlozi planova detaljne regulacije od važnosti za razvoj grada na pojedinim autoputevima, kao i za novobeogradske blokkove 29,31 i 33 i četiri mesne zajednice opštine Zvezdara i Voždovac.
Pred odbornicima biće i predlog rebalans programa poslovanja jednog broja javnih preduzeća, odluka o manifestacijama iz kulture koje su bitne za Grad, ali i pojedine odluke o „postavljanju plutajućih objekata na vodnom zemljištu na teritoriji grada Beograda“.
Na dnevnom redu je i odluka o postavljanju bicikala na teritoriji grada Beograda, kao i predlog uspostavljanja saradnje između Beograda i kineskog grada Sjamena.
Gde je najbitnija tačka?
Ipak, Nikola Jovanović, direktor Centra za lokalnu samoupravu, ukazao je da je grad dužan da položi račune građanima, koji su ove godine uplatili za gradsku upravu čak 25 milijardi dinara.
On tvrdi da među dokumentima nedostaje Izveštaj o radu gradske uprave u prvih šest meseci ove godine, kako bi se videlo šta je urađeno za taj novac i kako je i šta radila administracija grada.
„To što su gradski odbornici, javnost i građani ostali uskraćeni za ovaj ključni dokument, predstavlja grubo kršenja zakona, načela transparentnosti i odgovornosti, kao i šamar svim poreskim obveznicima u Beogradu“, naglašava direktor Centra za lokalnu samoupravu.
Prva sednica posle Izveštaja DRI
Do nedostatka Izveštaja o radu Beograda dolazi nakon što je Državna revizorska institucija (DRI) ocenila je da je Grad Beograd teško kršio obavezu dobrog poslovanja zbog čega je Skupštini grada Beograda uputila zahtev za razrešenje odgovornog lica – gradonačelnika Aleksandra Šapića.
Oni su utvrdili da Grad Beograd nije na zadovoljavajući način otklonio značajne nepravilnosti i to: kod 892 zaposlena (direktni budžetski korisnici) utvrđeni koeficijenti za obračun plata nisu u skladu sa propisima, zbog čega su više isplaćeni rashodi u iznosu od 215,7 miliona dinara u 2022. godini.
