Nakon što je u poslerevizornom izveštaju Državna revizorska institucija (DRI) ocenila da je Grad Beograd teško kršio obavezu dobrog poslovanja, uputili su zahtev Skupštini grada Beograda za razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića. O ovome DRI je obavestila i Narodnu skupštinu Republike Srbije

U poslerevizionom izveštaju Državna revizorska institucija (DRI) ocenila je da je Grad Beograd teško kršio obavezu dobrog poslovanja zbog čega je Skupštini grada Beograda uputila zahtev za razrešenje odgovornog lica – gradonačelnika Aleksandra Šapića.

Nakon što je sprovela reviziju pravilnosti poslovanja Grada Beograda u delu koji se odnosi na rashode za zaposlene za 2022. godinu, kod direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, DRI je utvrdila nepravilnosti koje je Grad Beograd bio u obavezi da ispravi.

Međutim, iako je Grad dostavio Odazivni izveštaj o merama koje su preduzeli u cilju otklanjanja nepravilnosti, DRI je utvrdila da za određene nepravilnosti nisu dostavljeni dokazi o njihovom otklanjanju zbog čega je sprovela reviziju tog izveštaja, te izdala poslerevizioni izveštaj.

Oni su utvrdili da Grad Beograd nije na zadovoljavajući način otklonio značajne nepravilnosti i to: kod 892 zaposlena (direktni budžetski korisnici) utvrđeni koeficijenti za obračun plata nisu u skladu sa propisima, zbog čega su više isplaćeni rashodi u iznosu od 215,7 miliona dinara u 2022. godini.

U predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Beograd utvrđena je pogrešna primena koeficijenata i osnovice za obračun i isplatu plata, zbog čega su više isplaćeni rashodi u iznosu od najmanje 381,6 miliona dinara u 2022. godini.

Dalje navode da u pozorištu „Atelje 212“ 19 zaposlenih koji nisu na rukovodećim mestima dobilo je koeficijent po osnovu rukovođenja, što je rezultiralo više isplaćenim iznosom od najmanje 1,7 miliona dinara.

Konačno, u ustanovi „Centar dečijih letovališta i oporavilišta“ plata je utvrđivana modelom „cena rada × bodovi“, umesto propisanim načinom.

Nakon perioda za dostavljanje Odazivnog izveštaja, iz DRI navode da je Grad Beograd otklonio određene nepravilnosti. Međutim, ponovio je nepravilnosti koje je otklonio i to nepravilnom isplatom solidarne jednokratne novčane pomoći kod direktnih budžetskih korisnika, 17 predškolskih ustanova, 31 ustanove kulture i dve ustanove socijalne zaštite, u ukupnom iznosu od 381,12 miliona dinara.

DRI navodi da je o teškom kršenju obaveze dobrog poslovanja, obavestila Narodnu skupštinu Republike Srbije.

Kako je dokrajčen Beograd?

Na naslovnoj strani aktuelnog broja „Vremena“ pisali smo o tome kako je sistemski uništen Beograd.

Na primer, kako Grad Beograd sa Šapićem na čelu besomučno baca novac građana. Recimo, budžet za 2023. godinu predviđao je oko milion i po evra za tzv. civilnu odbranu. Dve i po godine kasnije, rebalans budžeta za 2025. godinu za ovu svrhu predviđa više od šest miliona evra.

Grad sada plaća novčane kazne i penale, odnosno naknade štete gotovo 25 miliona evra, dok je budžet za 2023. predviđao za iste svrhe nešto više od šest miliona evra. Subvencije su 2023. iznosile oko 30 miliona evra, dok je 2025. taj iznos porastao na 80 miliona.

Dodatno, na primer, kamate koje grad mora da plaća porasle su sa 14,5 na 17,8 miliona evra, ali ima i primera u kontra smeru – ulaganje u zaštitu životne sredine je smanjeno sa 80 na 71 milion evra.

SRCE: Šapić će morati krivično da odgovara

Beogradski odbor Srbija centra (SRCE) ocenio je u ponedeljak (8. septembra) da za gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića nije dovoljna samo smena, već da će on morati i krivično da odgovara za sve što je uradio glavnom gradu.

U saopštenju Srca navedeno je da je Šapiću uspelo nešto što verovatno nije nikome do sada u istoriji Beograda – da Državna revizorska institucija (DRI) zahteva od Skupštine grada da ga zbog teškog kršenja obaveze dobrog poslovanja, razreši funkcije gradonačelnika.

Prema oceni Srca, time je i kompletna trenutna vlast u Beogradu izgubila i legitimitet i legalitet da obavlja funkciju i upravlja gradom.

Ono što DRI nije utvrdila, kako navodi Srce, jer verovatno nije ni bilo predmet revizije, jeste da je Beograd postao plen za čerupanje i bogaćenje kadrova Srpske napredne stranke (SNS), a da Beograđani plaćaju cenu neodgovornih odluka korumpirane gradske uprave.