Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Kazanju. Rekao mu je da bi Republika Srpska želela da bude uključena u neki format BRIKS-a.

Predsednik Republike Srpske je na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom istakao da je saradnja Republike Srpske i Rusije puna poštovanja i razumevanja.

„Velika zasluga je vaša što smo imali priliku da vidimo kako to izgleda i voleli bismo da budemo uključeni“, rekao je Dodik tokom sastanka.

Dodik je rekao za RTRS da se je na sastanku sa Putinom ocenjeno da je BRIKS uspešna platforma koja daje nadu za svetski mir i to će biti dobar putokaz za stabilizaciju svetskih prilika.

Istakao je da nastavljaju saradnju i da je za Republiku Srpsku ovo veliki uspeh. Dodik, koji je učestvovao na samitu u Kazanju je rekao da je sa Putinom razgovarao i o završetku Srpsko-ruskog hrama u Banjaluci, i jačanju turističkog potencijala između Republike Srpske i Rusije.

Putin je rekao u razgovoru sa Dodikom da mu je poznato sa kakvim poteškoćama se suočava Srpska i kroz kakva iskušenja mora da prolazi. On je ukazao i da se vremena, kao i situacija u svetu se menjaju.

„Mi se ne borimo ni protiv koga, stvaramo nove mehanizme, saradnju i činimo to na osnovu ravnopravnosti“, rekao je Putin.

Izostanak Vučića

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne učestvuje na samitu BRIKS u Rusiji. On je objasnio da je ruskom predsedniku Vladimiru Putinu rekao da bi takvu odluku doneo i da nema zakazane sastanke sa evropskim liderima za vreme trajanja tog skupa..

„Kada sam dobio poziv rekao sam da sam dogovarao sa Tuskom, on je prihvatio i dolazi, onda imam trilateralu sa Ficom i Orbanom, dakle stiže Tusk, a pridružuje mu se Micotakis. Dolazi nam i Ursula fon der Lajen. Poštujem Putina, nisam krio i rekao sam mu i da nema poseta bilo bi mi teško da dođem, verujem da razumete Srbiju, Srbija je jedina koja nije pristupila nijednoj deklaraciji protiv Rusije, on to visoko ceni, rekao sam da ćemo poslati delegaciju, četvoro ministara – Aleksandar Vulin, Bratislav Gašić, Nenad Popović, Adriana Mesarović – ministarka privrede“, rekao je Vučić

Vučić je rekao i da „nije moguće“ da on predstavlja Srbiju na samitu BRIKS, „a da se to ne uzme kao skretanje sa evropskog puta“.

„Srbija je odluke o evropskom putu donela davno, i moraće mnogo toga da se promeni u samoj zemlji da bi ih promenila. Taj put traje od 2000. godine, mi smo zaslužni za otpočinjanje pregovora (sa EU), ali i to traje već dugo. Ljudi su siti priča o poštovanju teritorijalnog integriteta Ukrajine, dok se ne poštuje teritorijalni integritet Srbije (po pitanju Kosova i Metohije)“, kazao je Vučić.

On je rekao i da je u Srbiji, prema najnovijim istraživanjima, 42 odsto građana za integraciju sa EU, a 42 odsto sa grupom BRIKS, koju čine Rusija, Kina, Indija, Brazil, Južna Afrika, Iran, Egipat, Etiopija i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Izvor: RTRS