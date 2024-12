Od momenta kada sam stupio na čelo glavnog grada trudio sam se da ono što sam primenjivao na Novom Beogradu kao predsednik opštine preslikam na nivo prestonice i da postavim pet aspekata politike – vrednosni, socijalni, bezbednosni infrastrukturni i ekološki, a vrhunac socijalne politike uvođenje besplatnog javnog prevoza od 1. januara, izjavio je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

Šapić je za RTS istakao je da je u toku najveća reforma javnog prevoza i da će biti novca za besplatan javni prevoz koji bi trebalo da motiviše građane da ne odlaze sopstvenim vozilima u centar grada.

„Već je stiglo nekih 200-300 vozila. Očekujemo da do kraja godine pričamo samo o autobusima, da će biti 1200 novih vozila. Kad vidite plavi autobus, znači da on nije mlađi od decembra 2022, to jest da nije stariji od januara 2023. godine“, rekao je Šapić u razgovoru sa novinarkama Vesnom Radosavljević i Majom Bojić.

„Nemam problem sa dijalogom“

Dodao je da očekuje da se tokom januara i februara raspišu nabavke za tramvaje i električne autobuse i osvrnuo se na kritike opozicije povodom trolejbusa čije je ukidanje najavljeno i da o tome nije konsultovana struka.

„Ja se na njih ne bih obazirao. Zato što kad god ih pitam ko ste vi, šta vas preporučuje i ko su ljudi koji me kritikuju, oni tada to prevaziđu“, rekao je Šapić i dodao da „nikada nije imao problem ni sa jednim zdravorazumskim predlogom opozicije“.

Naveo je da nema problem ni sa dijalogom, ni da sarađuje sa opozicijom, ali da neće da razgovara sa ljudima koje „ne interesuje istina“ i „koji pokušavaju sve ono što je smisleno da obesmisle“.

„Postavljamo najmoderniji softver za detekciju oružja“

Šapć je naveo i da „nema grada u regionu ove veličine koji ima sve besplatne vrtiće“.

„U ovom momentu u državne vrtiće ide 65.000 dece, plus u privatne 25.000. Otkada smo podigli tu subvenciju za privatne vrtiće na 33.000, još 3.000 dece je upisano u privatne vrtiće samo u poslednjoj godini“, rekao je Šapić.

Podsetio je i na besplatne udžbenike i na 20.000 đačke pomoći za nadoknadu za udžbenike, kao i na to da su tokom leta svi bazeni bili besplatni za Beograđane.

Naveo je da je u toku „jedan od najvećih bezbednosnih projekata u Beogradu – postavljanje video-nadzora u svim dvorištima škola i vrtića“.

„Postavljamo najmoderniji softver kojeg nema u ovom delu Evrope, zato što će detektovati oružje i vatreno i hladno, koji će pokušati da pomogne policiji. Imaćemo našu, pored tehničke, i fizičku podršku. Znači, naše službe koje će dolaziti u vrtiće, škole i da patroliraju krajevima grada, ne da bi nekoga plašili, nego da bi upravo bili preventivni aspekt, da se nešto ne bi desilo, da bi pomogli beogradskoj policiji“, rekao je Šapić.

Izvor: RTS